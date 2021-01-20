日盛盤後｜台積電支撐指數守穩5日線

周三台股向上開高，早盤最高點觸及16,004點，2330台積電成資金萬磁王、收漲3.19%，反觀多數中小型股賣壓沉重、甚至出現破底現象，終場加權指數下跌71.19點，收在15,806.18點，跌幅為0.45%，成交金額則為4,188.97億元，籌碼方面，周三三大法人合計賣超268.19億元：外資賣超215.46億元、投信買超5.13億元、自營商賣超57.86億元。

由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

量能：周三大盤呈價跌量增格局，出現背離，後續若修正，不宜再帶量。

均線：指數周三持續位在所有均線之上，目前以10日線（約15,612點）作為短線支撐。

技術指標：目前KD指標呈死亡交叉，短線上波動劇烈，留意資金比例控管。

櫃買指數周三終場下跌1.86%，收在182.98點，帶量失守月線（約184.6點），近日觀察月線能否收復。

雖然在2330台積電撐盤下，加權指數力守5日線未破，但實質上許多中小型股已與指數走勢明顯脫鉤，目前考量到台灣新冠疫情有升溫疑慮，建議控管資金水位，選股方面，可留意半導體設備、IC設計、封測、車用、生技等。

觀盤重點：台積電吸金 中小型股資金流出

生技防疫 : 部桃院內群聚感染事件引發疫情升溫疑慮，目前台北市長柯文哲已宣布，台北燈節延後舉辦，以及台北年貨大街也停止辦理實體活動。周三生技防疫個股成資金避風港，1325恆大、9919康那香股價漲勢漲停，6504南六、4142國光生、6547高端疫苗亦有表現，而成衣股1477聚陽擁防護衣題材，逆勢上漲。

台積電概念股 : 受惠高效能運算需求強勁、車用需求回溫，台積電第一季產能利用率將維持高檔，營運淡季不淡，周三股價維持強勢格局，盤中再創新高，相關台積電概念股3680家登、2404漢唐、以及新上市股6515穎崴表現亦相對強勢。

LED族群 : 由於蘋果、三星等品牌計畫推出搭載 Mini LED 背光顯示產品，Mini LED 需求增長，排擠到常規產能、出現結構性缺貨現象，部分業者已調漲價格 5-10%，周三LED相關個股包括3714富采投控、6168宏齊、4956光鋐受資金青睞。

IC封測 : 伺服器、5G基地台、WiFi設備、車用電子等晶片封裝訂單持續增加，下游IC封測廠擴充產能的幅度，難以跟上訂單水平，業界看好第二季及第三季打線封裝價格有續漲空間，IC封測相關個股3711日月光投控、2441超豐、2449京元電子、3264欣銓周三股價表現穩健。

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