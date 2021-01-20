啟發盤勢｜ 宅經濟當道 留意Switch Pro商機股

昨日美股四大指數受到葉倫支持擴大財政刺激的消息後，全數向上揚升。美國準財長葉倫昨日在參議院接受聽證會的質詢，會中呼籲在目前經濟危機的時刻，大量舉債雖會增加財政赤字，不過利大於弊，而且她表示，目前還不會實行增稅措施，等到疫情穩定、經濟復甦後，才會考慮。此外，拜登宣稱在上任百日內，將讓一億位美國民眾接種疫苗，這讓市場的風險偏好升溫，推高風險資產的價格，在這些利多消息釋出後，短期內美股應有一波漲勢。

葉倫的擴大財政刺激言論釋出後，市場風險胃納上揚，推升風險貨幣，澳幣與紐幣走高，美元的避險吸引力收斂，資金流向風險資產，不過，美債殖利率依然堅挺的情況下，美元的支撐力道還在，跌勢應不會持續擴大。

黃金價格上揚，市場對於擴大財政政策的預期使美元的走跌，而且葉倫主張大量舉債，不必擔心赤字或預算平衡，這也讓市場考慮到，一旦經濟較預期更快恢復的話，超寬鬆政策將吞噬貨幣價值，從而成為金價的支撐。

原油的部份，美元走跌，讓以美元計價的大宗商品價格相對上揚，而且市場預期下半年，疫情將逐漸獲得控制，此外，國際能源署(IEA)在預測報告中調降了今年的原油需求預期28萬桶/日，不過IEA也樂觀看待下半年的經濟復甦將拉抬油價走高。

隨著葉倫呼籲加大財政刺激力道，預期民間消費能力將能擴增，不過，疫情尚未結束，許多國家依然正施行嚴格的管制措施，宅經濟還能延燒一段時間。任天堂正積極準備推出Switch Pro，對於被封城影響的人來說，電玩將是一個解悶利器，而台廠相關供應商也成為當紅炸子雞，近期可密切關注群創、義隆、聚積等標的。

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