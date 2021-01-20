日盛盤前｜台股重返5日均線 美股四大指數上揚

美國準財政部長葉倫呼籲擴大財政刺激，強調不追求弱勢美元，且美國財報季開跑第一周表現強勁，週二(1/19)終場美股四大指數上揚，漲幅區間位於38至3.36%，其中Facebook、Alphabet等科技股強力反彈。此外，台積電ADR上漲4.85%，日月光ADR大漲7.88%，聯電ADR暴漲13.78%。

台股目前在5日線(15,716點)、10日線(15,530點)之上，指數早盤開高即重返5日均線之上，盤中穩步走升，尾盤漲幅微幅收斂，終場指數上漲37點，漲幅1.70%，收在15,877.37點，成交金額為3,195.75億元。三大法人合計買超100.85億元，外資買超66.22億元，投信買超8.2億元，自營商買超26.43億元。。

由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

量能：約與前一交易日持平，後勢仍需漲時帶量，方對盤勢有利。 均線：站上5日均線，支撐為1/18低點(約15,320點)附近，壓力為1/15高點(16,042點)附近。 技術指標：KD呈死亡交叉，但開口收斂，有機會延續轉強力道。

櫃買指數月線有撐，漲幅54%，收在186.45點。支撐為182點附近，壓力為190點附近，KD開口收斂，有望上攻收復5日及10日均線。

觀盤重點

電子權值股領漲，帶動指數轉強上攻並收復5日均線，我們認為短線上可以5日均線為支撐，並須留意量價配合、不宜背離，若量價能同步向上走揚，較有利指數延續多頭格局，建議挑選產業前景佳及營收表現優者操作，選股佈局上可留意半導體、車用、食品、金融、自行車、綠能等族群。

2021年上半年半導體封測產能嚴重吃緊，打線封裝價格將逐季調漲到下半年，龍頭大廠日月光投控(3711)橫掃上千台打線機台，機台設備交期大幅拉長至半年以上，上半年打線封裝產能擴增幅度十分有限。由於訂單持續湧入，日月光投控產能滿到下半年。

鴻海(2317)打入Apple Car供應鏈，成為Apple Car底盤、組件和次系統的關鍵供應商，並藉由這三大業務啟動成長引擎，樂觀預期2022年年起將逐步看到鴻海搶攻電動車成果，並且會一路加速發展到2023年。

LED驅動IC廠聚積（3527）在8吋晶圓產能及封測打線產能滿載效應下，順利對客戶陸續反映成本上漲，加上車用LED拉貨動能持續升溫。法人預期，聚積上半年訂單動能將有望一路延續到第二季，推動上半年業績繳出優於2020年同期水準。

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