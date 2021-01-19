日盛盤後｜指數轉強 半導體、自行車吸睛

台股目前在5日線（15,716點）、10日線（15,530點）之上，指數早盤開高即重返5日均線之上，盤中穩步走升，尾盤漲幅微幅收斂，終場指數上漲265.37點，漲幅1.70%，收在15,877.37點，成交金額為3,195.75億元。三大法人合計買超100.85億元，外資買超66.22億元，投信買超8.2億元，自營商買超26.43億元。

由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

量能：約與前一交易日持平，後勢仍需漲時帶量，方對盤勢有利。

均線：站上5日均線，下檔支撐為1/18低點（約15,320點）附近，壓力為1/15高點（16,042）點附近。

技術指標：KD呈死亡交叉，但開口收斂，有機會延續轉強力道。

櫃買指數月線有撐，漲幅0.54%，收在186.45點。支撐為182點附近，壓力為190點附近，KD開口收斂，有望上攻收復5日及10日均線。

台股選股方向可留意晶圓代工、設備、檢測、自行車、綠能等族群。

觀盤重點：半導體、IC設計、自行車、太陽能等強勢

電子權值股：電子權值股獲資金青睞，週二晶圓代工2330台積電及驅動IC廠3034聯詠收盤價創歷史新高，2308台達電、2317鴻海、2454聯發科等股價反彈。

測試介面：5G及WiFi 6世代交替加速進行，雲端及邊緣運算也帶動人工智慧（AI）及高效能運算（HPC）需求急速升溫，週二半導體測試介面廠旺矽（6223）表現亮眼，帶動精測（6510）、雍智（6683）股價上揚。

自行車：自行車與電動自行車的購買熱潮持續，無論整車廠或零組件廠，在手訂單都已經看到2021年第三季之後，2021年營運續拚新高可期，相關個股如巨大（9921）、美利達（9914）、桂盟（5306）等股價強勢。

觀盤重點

電子權值股領漲，帶動指數轉強上攻並收復5日均線，我們認為短線上可以5日均線為支撐，並須留意量價配合、不宜背離，若量價能同步向上走揚，較有利指數延續多頭格局，建議挑選產業前景佳及營收表現優者操作，選股佈局上可留意晶圓代工、設備、檢測、自行車、綠能等族群。

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