日盛盤後｜指數回測10日線 防疫、遊戲抗跌

台股目前在10日線（15,442點）、月線（14,955點）之上，5日線（15,641點）仍失守，盤中一度跌近300點，尾盤跌幅收斂，最終下跌4.39點，跌幅0.03%，收在15,612.00點，成交金額為3,145.95億元。三大法人合計賣超16.37億元，外資賣超15.51億元、投信買超0.57億元、自營商賣超1.42億元。

由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

量能：價跌量縮，結構回穩，後勢仍需漲時帶量，方對盤勢有利。

均線：支撐為1/18低點(約15,320點)附近，壓力為1/15高點(16,042)點附近。

技術指標：KD向下，短線高檔整理。

櫃買指數漲幅0.42%，收在185.45點，相對加權指數強勢。支撐為約182點附近，壓力為190點附近，KD向下，短線端看月線支撐力道。

指數回測10日線見支撐，預計仍是偏多回檔，關鍵在於月線趨勢揚升，因此不破月線支撐，且可將持股比重維持至六成以上，留意量價能否同步向上，台股選股方向為半導體、被動元件、車用、內需、金融等族群。

觀盤重點：防疫、遊戲、車用、設備等抗跌

防疫概念股：台灣再現本土案例，使得市場資金轉入防疫相關，相關個股如1325恆大、9919康那香、6504南六、2108南帝等股價跌深反彈

遊戲：1/28電玩展開幕，且適逢寒假旺季，疫情疑慮宅經濟加持，相關個股如3546宇峻、5478智冠、3293鈊象、3083網龍、4994傳奇等有望題材受惠。

車用：車市逐漸谷底回升，新能源題材使電動車有所激勵，相關個股如6279胡連、3003健和興、2355敬鵬、3665貿聯KY等股價抗跌。

設備：繼2330台積電釋出2021年資本支出將再度攀高後，相關個股如2404漢唐、6187萬潤、6196帆宣、3680家登等高檔整理後股價逆勢揚。

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