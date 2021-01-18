啟發盤勢｜疫情攪亂經濟 留意工具機上銀、東台

全球新冠確診人數持續上升，已超過9,300萬人，美國疾病管制暨預防中心表示若未做好全面預防措施，變種病毒可能在3月時襲捲全美，而且目前疫苗的接種施打進度落後，讓市場擔憂疫情有可能持續延燒。此外，上週五公布的美國12月零售銷售月率下降0.7%，顯示消費力道依然疲軟，這些因素將使美股表現承壓，不過，拜登所推出的「美國救援計劃」將注入大量流動性到市場，在巨額資金的推動下，美股後市有一波行情可期待。

美元近期走勢顛頗，不過仍緩慢上行，美國12月零售銷售月率下降0.7%，遜於預期，而且1月8日公布的非農就業人口也減少14萬人，顯示就業市場依舊不樂觀，這也強化了美元的避險需求，成為美元的支撐。另一方面，美國12月的生產者物價指數微升0.3%，尚未顯示出通膨走高跡象，不過，長期來看，在巨大的財政刺激後，未來依然有嚴重通貨膨脹的疑慮。

最近黃金價格在美元走強、美債殖利率上揚的趨勢下，一直在1,820至1,855美元之間震盪，而且1.9兆美元的紓困金投入市場後，勢必會推升市場的風險胃納，資金將從黃金流向風險資產，屆時，黃金可能還會有一波跌勢。

在沙烏地阿拉伯宣佈在2至3月將獨立減產100萬桶/日後，油價受此激勵持續走揚，不過隨著中國大陸的新冠疫情再度升溫，並採取封鎖措施，導致原油需求減緩，油價走弱，但市場也期待美國新的財政刺激能打破頹勢，提振油價，後市可持續關注。

在疫情期間實體經濟遭受慘重打擊，不過科技業卻是一枝獨秀，晶片是科技產品的核心，這也引領半導體產業在疫情肆虐的情況下逆勢騰飛，台股也因此受惠一波漲勢，現在工具機產業也積極佈局半導體領域，加上進入門檻高，台廠技術領先，未來獲益可期，上銀、東台、百德等皆是近期可以持續關注之標的。

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