日盛盤後｜指數創高後拉回 台積電獨木難撐大局

護國神山2330台積電法說會公布獲利及資本支出超乎預期，帶動加權指開盤後一度攻上16,000大關之上，但隨即遭遇獲利回吐的賣壓，加上其他權值股表現弱勢，3008股王大立光持續破底創下2020年以來新低，指數呈現帶量開高走低收黑；OTC指數跌幅比集中市場大。盤面資金聚焦2330台積電及相關設備股及部分IC設計及遊戲個股，終場指數下跌90.8點，跌幅0.58%，收在15,616.39點，成交金額為4,376.35億元。三大法人合計賣超87.48億元：外資賣超40.55億元、投信賣超7.27億元、自營商賣超39.65億元。

台股加權指數觀盤重點：

量能：利多帶量下跌，短線進入整理機會很大。

均線：跌破5日線，下檔支撐為10日線（約15,371點）附近，壓力為16,000點附近。

技術指標：日KD高檔死亡交叉，短線上要提防拉回整理。

觀盤重點：台積電及相關供應鏈吸金

晶圓代工：護國神山2330台積電再度發威，法說會公布的獲利及資本支出再度超乎市場預期，周五股價跳空上漲再度創下新高，成為週五市場盤面最吸金的個股，不過也因資金過於集中，並未帶動其他晶圓代工相關個股連動上漲。

設備：受惠2330台積電法說會資本支出增加超乎市場預期，半導體設備廠聞訊開高，3413京鼎及6187萬潤盤中一度攻上漲停，股價皆再度創下新高，無塵室大廠2404漢唐股價也同樣再創新高，同為2330台積電EUV供應鏈3680家登也逆勢收紅。

IC設計：受惠於USB電力傳輸晶片出貨暢旺，2436偉詮電股價攻上漲停；受惠去美化商機的3661世芯-KY營收持續成長，加上即將現金增資，近期股價持續強勢，周五股價逆勢再度上漲超過5%。

操作建議

台股周五在2330台積電大利多情況下，出現帶量長黑跌破5日線，似乎有利多出盡的疑慮，加上外資期貨空單仍有2萬口以上，短線上我們認為加權指數有拉回整理的疑慮，操作上勿過度追高，靜待拉回量縮在逢低布局，選股佈局上可留意遊戲、設備、IC設計、食品、自行車等。

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