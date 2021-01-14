日盛盤後｜台股拉回整理 電動車、航運逆勢上漲

因前夜ADR下跌，且市場觀望即將召開的2330台積電後續發展，周四台股早盤開低震盪，最低回測15620點，盤中鴻海集團與電動車相關個股等拉升，使得大盤跌幅收斂，最終加權指數報收15707.19點，下跌62.79點，跌幅0.40%。

OTC指數開平走低，收盤下跌0.40%，收在187.91點，目前短壓為前波高點190.02點。

加權技術面與籌碼面：

均線：周四台股收小紅K棒，短天期均線呈現多頭排列。

量能：成交量微增3,929.30億元，後續仍需維持價量勢為宜。

技術指標：日KD指標K值高檔向下，MACD柱狀體轉為下降。

法人籌碼：三大法人合計-95.04億元；外資-89.27億元、投信-22.62億元、自營商+15.95億元。

觀盤重點：電動車、航運逆勢上漲

電動車：鴻海集團布局中國電動車市場，與吉利成立合資公司提供服務，2317鴻海早盤衝高，同步帶動同集團2328廣宇、3149正達、5243乙盛-KY、6414樺漢強拉漲停；1536和大、3665貿聯-KY尾盤出量上漲；4938和碩打進特斯拉充電樁，早盤帶量攻堅，觸及漲停。

設備：市場對2330台積電法說有望釋出資本支出增加訊息，6187萬潤、3413京鼎尾盤走揚。

散熱：受惠三星新款手機即將推出，主要供應商3324雙鴻早盤攻高，同步拉動3017奇鋐、6230超眾。

航運股：貨櫃股連續多日整理，2609陽明盤中一度漲停，2603長榮收漲1.6%。此外，BDI指數上揚，帶動2606裕民、2605新興逆勢收紅。

被動元件：2492華新科無畏工廠失火，股價開低走高，2327國巨、2456奇力新、6173信昌電尾盤走高。

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