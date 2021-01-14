日盛盤前｜美股狹幅震盪 台股指數提防震盪

晶片大廠英特爾公司因執行長換人股價走揚，美國總統川普遭國會通過彈劾，加上美國全新變種病毒現身，美股走勢呈現狹幅震盪，終場美股四大指數漲跌互見，漲跌幅介於-0.03%至+0.43%，其中那斯達克指數漲幅最大，台積電ADR下跌07%，聯電ADR上漲1.83%，特斯拉上漲0.59%，蘋果上漲1.62%。

量價及技術面：

量能：量縮上漲，短線有量價背離疑慮。 均線：支撐為5日線(約15,501點)附近，壓力為16,000點附近。 技術指標：日KD進入超買區，指數仍要提防震盪。

櫃買指數上漲33%，收在188.66點。短線支撐為186點附近，壓力為192點附近。

觀盤重點

新台幣持續升破新高，熱錢持續進入台股，外資持續買進權值股推升加權指數，指數再創新高，短線上我們認為在5日線未跌破前仍有機會再持續走揚，建議逢低挑選產業具漲價及營收持續成長的電子股佈局，操作上勿過度追高，選股佈局上可留意遊戲、設備、NB、塑化、自行車等。

超微、輝達昨（13）日搶在2330台積電今天法說會前，推出處理器、繪圖晶片等一系列新產品，並同聲看好後市銷售。市場看好兩大廠對2330台積電投片量可望持續增加，買盤再度卡位，帶動2330台積電昨天股價站上600元大關之上、收605元新天價，總市值近8兆元，同寫新猷。

英特爾強攻自駕車，誓言要靠新款光達系統單晶片（LiDAR SoC）翻轉產業，在2025年前讓自駕車夠便宜，讓一般人都能買得起。市場預期，英特爾這項自駕車關鍵突破將委由3105穩懋代工光達元件，3105穩懋獲得英特爾代工大單，將能藉此擴大車用射頻元件版圖。

台股第三高價股5274信驊董事長林鴻明昨（13）日表示，旗下兩大業務訂單非常旺，已呈現供不應求盛況，目前訂單出貨比（B／B值）超過2，意即僅能滿足不到五成客戶需求，尤其第2季更將迎來「非常強勁成長」，看好全年營收、獲利將再創新高。

大宗商品和波羅的海綜合運價指數（BDI）12日收盤時上漲5%，BDI指數近一周大漲30%、近一個月漲幅達52%，市場預期中國大陸農曆年前對各項原物料需求量仍大，運價有機會再衝高，國內經營大型散裝船業者2606裕民、2612中航、2605新興及2637慧洋-KY等，多採取將船轉租的營運模式，預期今年換約將能簽到更好的運價。

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