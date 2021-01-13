日盛盤後｜指數再創新高 資金聚焦晶圓代工、PA

台灣雖再度傳出本土疫情但疫情並未失控，加上新台幣升破新高，台股受惠熱錢買盤推升，加權指數再創新高；OTC指數漲幅比集中市場小。盤面資金聚焦晶圓代工、IC設計、PA、NB及自行車族群，終場指數上漲269.28點，漲幅1.15%，收在15,769.98點，成交金額為3,637.36億元。三大法人合計買超205.25億元：外資買超155.48億元、投信買超0.4億元、自營商買超49.37億元。

台股加權指數觀盤重點：

量能：量縮上漲，短線有量價背離疑慮。

均線： 均線：支撐為5日線（約15,501點）附近，壓力為16,000點附近。

技術指標：技術指標：日KD進入超買區，指數仍要提防震盪。

櫃買指數上漲1.33%，收在188.66點。短線支撐為186點附近，壓力為192點附近。

台股選股方向可留意遊戲、設備、NB、塑化、自行車等。

觀盤重點：類股輪動轉強

IC設計：IC龍頭2454聯發科預計將在1月20日舉辦5G系統單晶片「天璣新品線上發布會」，市場樂觀預期此晶片熱賣，股價持續走揚創新高，即將挑戰900元大關。電源管理IC大廠6415矽力-KY股價盤中一度來到3000元，一度欲來挑戰股王寶座。

PA：市場傳出英特爾自駕車關鍵突破將委由3105穩懋代工光達元件，3105穩懋獲得英特爾代工大單，將能藉此擴大車用射頻元件版圖，股價攻上漲停再創新高，也帶動相關PA族群吸引資金進駐，2455全新及8086宏捷科均呈現強勢大漲。

晶圓代工：2330台積電在外資回補股價攻上600元大關，也帶動相關晶圓代工2303聯電及5347世界股價上漲，2330台積電周四將召開法說會，將可能會牽動未來股價走勢的重要關鍵。

自行車：9914美利達受惠電動自行車需求持續暢旺下，股價周三呈現大漲突破季線，也帶動相關自行車廠9921巨大、5306桂盟股價皆呈現上漲。

操作建議

新台幣持續升破新高，熱錢持續進入台股，外資持續買進權值股推升加權指數，指數再創新高，短線上我們認為在5日線未跌破前仍有機會再持續走揚，建議逢低挑選產業具漲價或營收持續成長的電子股佈局，操作上勿過度追高，選股佈局上可留意遊戲、設備、NB、塑化、自行車等。

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