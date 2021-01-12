日盛盤後｜感染利空衝擊 指數守住15,500

週一美股四大指數漲跌互見，週二台股以下跌7.77點的15,549.53點開出後震盪走高，早盤最高來到15,642.03點，隨後在航運、玻陶、鋼鐵、油電燃氣等類股獲利了結賣壓出籠，加上傳出某醫院有新冠肺炎院內感染事件之下，指數震盪走低翻黑，盤中最低來到下跌136.07點的15,421.23點，尾盤在權值股拉抬下，終場加權指數以下跌56.60點的15,500.70點作收，跌幅0.36%，成交量3,726.91億元，而盤中以15,642.03點再創台股歷史新高。三大法人合計賣超66.18億元：外資賣超64.31億元、投信買超34.86億元、自營商賣超36.73億元。

由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

量能：價跌量增，若持續量價背離，將不利指數創高。

均線：從2020年12月24日突破5日線後，沿5日線上漲至今，未出現帶量長黑摜破5日線前，短多續強。

技術指標：日KD在去年12/25出現黃金交叉至今，週二K值下滑而D持續走高，未出現死亡交叉且K值跌破80以前，偏多操作為宜。

櫃買指數:開高震盪走低，收在186.18點，跌1.43%，回測10日線支撐，若跌破10日線短線恐將整理。

本波指數沿5日線上漲，在元月效應、外資回補、重量級個股法說將登場、加上看好今年經濟回升下，指數續創新高，若利空衝擊下出現帶量長黑摜破5日線，短線恐將整理。

觀盤重點： 生技防疫、IC設計、成衣股等走強

生技防疫：在今日出現兩例本土案例，且發生群聚感染之下，由4102永日、4133亞諾法、9919康那香、6598 ABC-KY、1325恆大、9103美德醫療-DR、4171瑞基，包括6645金萬林、6547高端疫苗、6504南六、6492生華科等均有5.2%以上的漲幅。

IC設計:在6415矽力-KY去年營收表現亮麗並刷新歷史新高下，股價表現強勁，盤中一度創下2790元的新天價，將蓄勢挑戰3008大立光的股王寶座，也吸引買盤持續進駐IC設計類股，週二由2401凌陽、3228金麗科漲停領軍，包括6415矽力-KY、6291沛亨、3529力旺、4966譜瑞-KY等均有2.8%以上的漲幅。

成衣:在客戶春夏款庫存水位偏低，客戶回補庫存需求強勁，1H21 產能可望滿載下，包括1467南緯上漲6.9%、而1476儒鴻、1477聚陽等均有2.1%以上的漲幅。

操作建議

週二台股盤中續創歷史新高，受利空衝擊指數未跌破5日線，技術面未轉弱前，指數仍有高點可期。台股短線可留意: 生技防疫、IC設計、成衣股、晶圓代工、封測股等。

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