啟發盤勢｜美政治風波加劇 市場變化詭譎

川普彈劾風波造成美國政壇動盪，加上全球疫情依然持續蔓延，以及拜登上任後新一波刺激政策的預期皆牽動了市場投資人的敏感神經。

美國國會的暴動事件引起朝野驚慌，眾議院的民主黨議員指控川普煽動叛亂，開始啟動彈劾川普的議案，這對於美國政壇來說，無疑是個重磅炸彈，加深市場的不確定性，美股遭連累受挫下跌。

另一方面，美債殖利率逐步走揚，讓黃金的吸引力下滑、美元的需求上升，而且，全球疫情持續攀升，各地開始出現變種病毒，即使在部份國家，疫苗已經開始接種施打，不過疫苗的製造、分發、接種順序等問題，要達到群體免疫還有一段時間，所以在此情況下，拜登上台後，有很大的機會實行進一步的經濟刺激政策，這將能增加市場的風險胃納，但或將導致金價持續被壓制。

隨著拜登上任在即，他所強調的綠能環保政策也會嘉惠台灣的部份產業，例如電動車概念股的貿聯-KY、鴻海、台積電、同致、和大等皆是近期可關注之標的。

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