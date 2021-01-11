日盛盤後｜台積電盤堅 指數再創新高

雖上週五美股四大指數續創歷史新高，但週一在美股期貨下跌的影響下，台股以下跌38.37點的15,425.58點開出後，在IC設計、航運股、砷化鎵等族群帶動下，指數拉回平盤上下震盪，一點過後在買盤進駐2330台積電、2454聯發科、2303聯電等權值股下，指數震盪走高，終場加權指數以上漲93.35點的15,557.30點作收再創歷史新高，漲幅0.60%，成交量3,261.38億元。三大法人合計賣超19億元：外資賣超15.87億元、投信買超2.62億元、自營商賣超5.75億元。

由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

量能：雖價漲量縮，但成交量已連續六個交易日在3250億元以上，有利指數創高。

均線：從2020年12月24日突破5日線後，沿5日線上漲至今，未出現帶量長黑摜破5日線前，短多續強。

技術指標：日KD2020年12月25日出現黃金交叉買訊至今，KD持續走高，有機會出現高檔鈍化，未出現死亡交叉且K值跌破80以前，偏多操作為宜。

櫃買指數:開高震盪走高，收在188.89點，漲1.00%，沿5日線震盪走高，支撐約186.5點附近，壓力約在191點附近。

本波指數沿5日線上漲，在元月效應、外資回補、CES展登場、加上看好今年經濟回升下，指數續創新高，未出現帶量長黑摜破5日線前，偏多操作為宜。

觀盤重點： IC設計、砷化鎵、航運股、被動元件、業績成長股等走強

IC設計:在晶圓代工廠產能持續吃緊情況延續，成本墊高、供給吃緊，IC設計廠陸續調漲晶片價格，加上法人圈陸續調高IC設計股的評等下，元月以來買盤持續進駐，週一由4968立積、8299群聯、2401凌陽、6237驊訊漲停領軍，包括6129普誠、6243迅杰、2379瑞昱、6531愛普、4952凌通、3035智原、6679鈺太、3545敦泰、6457紘康等均有5%以上的漲幅。

砷化鎵: 外資看好中國WiFi 6急單和5G在地化題材，首次將8086宏捷科納入追蹤個股，給予「加碼」評等，帶動砷化鎵族群上漲，由4971IET-KY漲停領軍，包括3105穩懋、8086宏捷科等均有7.8%以上的漲幅。

航運股 : 最新一期的運價出爐，歐洲線、美洲線及東南亞線較前一期持續調漲，澳洲線微跌，歐洲線每TEU大漲360美元，隨著高運價航海時代來臨，貨櫃三雄2021年獲利將持續成長。散裝航運則在需求陸續回補下，今年營運看俏，週一由2612中航、2637慧洋-KY漲停領軍，包括2603長榮、2605新興、2609陽明、2606裕民、2615萬海等均有3.9%以上的漲幅。

操作建議

週一台股續創歷史新高，指數沿5日線上漲，且20日均量持續上揚，留意KD是否出現高檔鈍化的現象，技術面未轉弱前，仍有高點可期。台股短線可留意: IC設計、砷化鎵、航運股、被動元件、業績成長股等。

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