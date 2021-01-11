日盛盤前｜台股短線偏多 慎防技術性回檔

美國12月非農就業減少14萬人，不如預期，在刺激法案上民主黨出現分歧看法，但在拜登信心喊話，正計畫推出新一輪數兆美元紓困計畫下，終場美股三大指數齊刷歷史新高，僅費半收黑，漲跌幅介於-0.02至+1.03%。指標股特斯拉強漲逾7%、台積電ADR下跌26%。

台股目前在5日線(15,112點)、10日線(14,827點)、月線(14,535點)之上，開高震盪，尾盤收高，最終以上漲95點，漲幅1.64%，收在15,463.95點，成交金額為3,982.39億元。三大法人合計買超222.55億元，外資買超197.15億元、投信賣超9.31億元、自營商買超34.71億元。

由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

量能：價漲量增，結構佳，後勢仍需漲時帶量，方對盤勢有利。 均線：支撐為15,000點附近，壓力為15,700點附近。 技術指標：KD向上，K值高於80，短線偏多，慎防技術性回檔。

櫃買指數漲幅48%，收在187.02點。支撐為約184.2點附近，壓力為190點附近，KD交叉向上，K值高於80，短線偏多格局。

觀盤重點：

指數再次創新高，預計呈現偏多格局，沿五日線走強，波段關鍵在於月線趨勢揚升，因此不破月線支撐，且可將持股比重維持至六成以上，留意後續量能是否跟上，台股選股方向為半導體、被動元件、車用、內需、金融等族群。

晶圓代工廠2303聯電力行廠區8吋廠週六(1/9)突發跳電引發停電，竹科包括2330台積電、5347世界先進、2337旺宏、6770力積電等半導體廠，紛遭波及電力瞬間壓降，廠商均認為生產受些微影響，市場則關注在8吋晶圓供應吃緊下，發生跳電恐使吃緊產能更加劇。

IC設計龍頭2454聯發科5G手機晶片接單大躍進，預期2021年上半年出貨量將達8,000～9,000萬套規模，約達2020年全年出貨量的6～1.8倍。聯發科第一季擴大對2330台積電7奈米投片，第一季在台積電7、6奈米投片量達11萬片，擠下高通成為台積電第三大客戶。

2330台積電先進製程接單熱，業界傳出，蘋果、超微、聯發科等三大客戶本季下單維持高檔，單季投片量都超過10萬片，不僅透露iPhone、繪圖晶片／遊戲機、非蘋手機市況持續看好，市場更關注台積電本周四（14日）法說會可望報佳音。

關鍵零組件暨工業機器人大廠上銀（2049）2020年第4季營收優於季節性表現，全年合併營收亦創歷史同期次高，目前上銀訂單滿載，生產線持續加班趕工，線性滑軌平均交貨期延長5至兩個月，部分大規格滾珠螺桿甚至超過三個月，第1季可望優於去年同期。

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