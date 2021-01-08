日盛盤後｜指數再創高 被動元件、IC設計吸睛

台股目前在5日線（15,112點）、10日線（14,827點）、月線（14,535點）之上，開高震盪，尾盤收高，最終以上漲249.95點，漲幅1.64％，收在15,463.95點，成交金額為3,982.39億元。三大法人合計買超222.55億元，外資買超197.15億元、投信賣超9.31億元、自營商買超34.71億元。

由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

量能：價漲量增，結構佳，後勢仍需漲時帶量，方對盤勢有利。

均線：支撐為15,000點附近，壓力為15,700點附近。

技術指標：KD向上，K值高於80，短線偏多，慎防技術性回檔。

櫃買指數漲幅0.48%，收在187.02點。支撐為約184.2點附近，壓力為190點附近，KD交叉向上，K值高於80，短線偏多格局。

指數再次創新高，預計呈現偏多格局，沿五日線走強，波段關鍵在於月線趨勢揚升，因此不破月線支撐，且可將持股比重維持至六成以上，留意後續量能是否跟上，台股選股方向為半導體、被動元件、車用、內需、金融等族群。

觀盤重點： 被動元件、IC設計、記憶體、航運等走強

航運：近期運價持續走揚，加上2021年產業供需結構有望調整，相關個股如2603長榮、2615萬海、2609陽明、2612中航等營運有望受惠。

IC設計：驅動IC市況熱、IC設計產能需求穩定，相關個股如2454聯發科、6415矽力KY、5269祥碩、3034聯詠等後勢營運相對有利。

被動元件：全球被動元件龍頭日商村田製作所再傳旗下員工確診新冠肺炎，2327國巨、2492華新科、2456奇力新上漲。

記憶體：國際大廠財報優於預期，激勵族群表現，相關個股如2408南亞科、2344華邦電、2337旺宏、4967十銓等股價揚升。

被動元件：受惠於5G、PC、伺服器及電動車等市場需求強勁，被動元件市況見熱絡，相關個股如2327國巨、6284佳邦、2492華新科、6173信昌電等股價走漲。

※本資料由日盛投顧提供，其內容僅供參考，本公司恕不負任何法律責任，亦不作任何保證。

🎯加入工商時報Telegram頻道 https://t.me/ctee_telegram

🎯微股力達人-工商時報加關注

📱精選新聞不漏接!