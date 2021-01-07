日盛盤後｜半導體、節能股領軍 加權指數再創高

周四早盤雖傳出美國國會暴動，但美國電子盤與亞股持續走高。台股小開高後，在2330台積電、2308台達電、2317鴻海與台塑四寶等權值股推升，盤中再創15270.40點新高，終場加權指數收在15,214.00點，上漲1.54%，再創收盤新高價。

OTC指數開高走高，收盤上漲1.01%，報收186.13點，目前短壓為周三的前波高點187.99。

加權技術面與籌碼面：

均線：周四台股收吞噬長紅K棒，短天期均線呈現多頭排列。

量能：成交量3,405.52億元，後續仍需維持價量同勢為宜。

技術指標：日KD指標與MACD柱狀體同步向上。

法人籌碼：三大法人合計+202.92億元；外資+164.53億元、投信-4.41億元、自營商+42.8億元。

觀盤重點：半導體、節能領軍

半導體：2330台積電1月14日將舉辦法說會，外資近期陸續調高目標價，最高上調至650元等，週四盤中股價再創570元的新高。帶動相關概念與資本支出個股，3374精材、3680家登、6196帆宣、1785光洋科等走高。

IC設計：6451訊芯-KY、3661世芯-KY、6533晶心科、3443創意，早盤股價攻高。2458義隆電外資調高目標價至200元，尾盤股價收高。

被動元件：全球被動元件龍頭日商村田製作所再傳旗下員工確診新冠肺炎，2327國巨、2492華新科、2456奇力新上漲。

節能:拜登完全執政，市場預期節能族群受惠，太陽能2406國碩、3686達能、3691碩禾、6477安集觸及漲停；風電的3708上緯投控、1589永冠-KY、1513中興電表現亮眼。

航運股：澳洲線止漲，2609陽明連續兩天跌停、2603長榮、2615萬海轉弱，後續追蹤買盤是否退守。

塑化：沙國減產、美庫存大減，國際油價漲至10個月來高點，部分資金進駐塑化族群，1305華夏與台塑四寶。

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