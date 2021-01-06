日盛盤前｜台股短線偏多提防拉回 美股上漲短期高檔盤堅

美國12月ISM 製造業PMI 60.7，優於預期5。國際油價躍升至 50 美元以上帶動能源股大漲，美光、台積電ADR引領晶片股勁揚，中國三大電信免於下市帶動中概股大漲，週二美股上漲，漲幅介於0.55至1.94％，美股四大指數短期高檔盤堅。APPLE上漲1.24%，TESLA上漲0.73%，台積電ADR上漲0.96%。

由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

量能：回檔量縮或上漲成交量大於月均量方有利多頭氣勢延續。 均線：支撐為14,600點至14,700點，壓力為15,200點至15,300點。 技術指標：KD開口向上，9日K值位處超買區，短線偏多但提防拉回。

以櫃買指數的線型及指標角度而言，支撐為180點附近，壓力為190點左右，KD技術指標開口向上，9日K值位處超買區，短線偏多但提防拉回。

觀盤重點：

觀察台股指數是否能守穩在5日線之上並續創新高，回檔是否量縮或上攻成交量大於20日均量，我們認為近期選股方向為12月營收靓、2021年展望佳、5G、半導體、金融、車用、綠能、運動風、運輸/原物料、內需、生技/防疫等。

2448晶電與3698隆達於1月6日合組富采投資控股股份有限公司（股票代號：3714），新型顯示技術 mini LED 及 micro LED 之研發及製造將為未來發展重點。

晶圓代工產能供不應求，聯電（2303）繼調漲8吋代工價格後，昨（5）日證實近期調升12吋代工報價，今年的新訂單開始適用調整後報價。這也意味這波晶圓代工漲價潮從8吋蔓延至12吋。

鴻海（2317）公布2020年12月營收為7,137.8億元，月增8%、年增32.3%，再創單月新高，也是首度站上7,000億元，連帶讓去年第4季營收、全年營收同步寫下歷史新高，連三年營收站穩5兆元大關。

大立光（3008）昨（5）日公布去年12月合併營收為1億元，月減6%，不如市場與公司預期，為五個月來低點。大立光表示，元月拉貨動能將較上月下滑。法人認為，大立光受華為禁令影響延續、缺料與新台幣強勢等三大負面因素衝擊，短線營運仍處於逆風。

疫情帶動居家工作、遠距教學，電池模組三雄去年營運大豐收。新普（6121）IT業務持續增長，非IT的二輪電動車等應用貢獻逐步擴大，去年12月營收5億元，月增1.4%、年增29.5%，逼近百億元大關，刷新單月歷史新高，連續四個月登頂。

長榮（2603）因遭列入注意股票，證交所5日要求公布自結數字。長榮自結去年11月合併營收為99億元，稅前純益52.42億元，稅後純益49.31億元，每股盈餘（EPS）為0.85元，超過去年第二季單季EPS為0.66元的數字。

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