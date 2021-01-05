日盛盤後｜指數衝萬五 LED、鋼鐵發光

週二台股開平震盪走高，最高點15,000點再創歷史高，最低點14,861點守穩5日線（14,759點）、10日線（14,529點）、月線（14,402點）、季線（13,654點）、半年線（13,152點）及年線（12,101點），終場指數上漲98.00點，漲幅0.66%，收在15,000.03點，成交金額為3,494.71億元，大於5日均量（3,020億元）及20日均量（2,720億元）。三大法人合計買超39.97億元：外資買超26.54億元、投信買超5.68億元、自營商買超7.75億元。

由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

量能：回檔量縮或上漲成交量大於月均量方有利多頭氣勢延續。

均線：支撐為14,600點至14,700點，壓力為15,200點至15,300點。

技術指標：KD開口向上，9日K值（94）位處超買區，短線偏多但提防拉回。

櫃買指數漲幅0.08%，收在185.95點，以櫃買指數的線型及指標角度而言，支撐為180點附近，壓力為190點左右，KD技術指標開口向上，9日K值（91）位處超買區，短線偏多但提防拉回。

我們認為台股近期走勢偏多/震盪整理，台股選股方向可留意12月營收靓、2021年展望佳、5G、半導體、金融、車用、綠能、運動風、運輸/原物料、內需、生技/防疫等。

觀盤重點：半導體、LED、被動元件、車用、原物料為短線盤面主流

半導體：半導體全線缺貨，掀起漲價潮，晶圓代工2330台積電、2303聯電、5347世界先進產能滿載， IC設計指標股包括2454聯發科、3034聯詠、3227原相、4968立積、2379瑞昱、6415矽力-KY、6138茂達、3443創意、3661世芯-KY、6435大中、6679鈺太等。

LED：2448晶電與3698隆達合併後的新公司3714晶采將於01/06掛牌，2393億光、3437榮創、6168宏齊、3031佰鴻、3339泰谷、4956光鋐、6164華興齊賀。

被動元件：供需吃緊，2327國巨、 2492華新科、6173信昌電、2456奇力新、2428興勤、4760勤凱等將可受惠。

車用：Tesla降價策略奏效引發大陸客戶搶購潮，國內供應鏈如3665貿聯-KY、1536和大、4551智伸科、6288聯嘉、8349恒燿、8183精星、2360致茂、2474可成、4938和碩、2357華碩等長線將相對受惠，電動車相關的2308台達電、3023信邦受益EV趨勢向上，車市回溫，零組件2231為升、6279胡連、3552同致等營運可望回升。2317鴻海佈局汽車，集團公司如2328廣宇、5243乙盛-KY、3481群創、4958臻鼎-KY等長線有機會受惠。

原物料：原物料價格上揚，相關個股可關注如鋼鐵2002中鋼、2014中鴻、2032新鋼、2006東鋼、2015豐興、2031新光鋼、紡織1455集盛、1447力鵬、1459聯發、1444力麗、1457宜進、1409新纖、造紙1904正隆、1909榮成、銅2009第一銅等。

運輸：運價上揚，可留意貨櫃船隊2603長榮、2609陽明、2615萬海、散裝2612中航、2606裕民、2605新興、5608四維航、2601益航、2617台航、2637慧洋、出口相關2636台驊投控、5609中菲行、船舶裝卸2613中櫃等。

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