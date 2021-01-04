日盛盤後｜指數再創新高 車用、LED、航運吸睛

2021年第一個交易日，熱錢持續流入亞洲，新台幣再度升值，台股加權指數受惠外資買盤歸隊，指數再創新高並即將挑戰15,000整數大關；OTC指數漲幅比集中市場小。盤面資金聚焦車用、LED、航運、鋼鐵及IC設計，終場指數上漲169.5點，漲幅1.15%，收在14,902.03點，成交金額為3,479.48億元。三大法人合計買超251.35億元：外資買超233.05億元、投信賣超14.52億元、自營商買超32.82億元。

台股加權指數觀盤重點：

量能：量增上漲，後續回檔須量縮，上漲須量增。

均線：支撐為5日線（約14,655點）附近，壓力為15,200點附近。

技術指標：日KD進入超買區，指數仍要提防震盪。

櫃買指數上漲0.92%，收在185.8點。短線支撐為183點附近，壓力為190點附近。

台股選股方向可留意遊戲、車用、NB、鋼鐵、航運、紡織等。

觀盤重點：車用、LED、航運表現強勢

車用：特斯拉（Tesla）公布 2020 年第 4 季交車成績單，全球交車數突破 18 萬輛大關，再創史上新高，台廠相關供應鏈成為2021年元旦開紅盤資金聚焦族群，3665貿聯-KY及1536和大股價雙雙攻上漲停，4551智伸科及6288聯嘉上漲均超過5%；另外其他非特斯拉供應鏈的車用個股股價也皆有表現，2355敬鵬股價再度放量攻上漲停，創本波新高。

LED：2021年市場預期mini LED的開案量可望大幅拉升，市調機構預估可望上看1,000萬台，相當於超過10倍的成長，除了蘋果規劃在平板、筆電導入mini LED背光之外，電視品牌大廠也相繼發表mini LED背光電視，相關LED廠2393億光、6168宏齊、3031佰鴻等股價皆攻上漲停。

航運：國際貨櫃航運運價持續上漲，2609陽明在2020封關日法說會釋出公司35年從沒有過的好光景，周一股價再度攻上漲停，也帶動相關族群2603長榮同樣攻上漲停，2615萬海上漲超過7%。

操作建議

2021年第一交易日，新台幣再度升破新高，台股在資金行情外資歸買盤引爆下開出紅盤，短線上我們認為在5日線未跌破前仍有機會再持續走高，建議逢低挑選產業具漲價以及營收持續成長的電子股佈局，操作上勿過度追高，選股佈局上可留意遊戲、車用、NB、鋼鐵、航運、紡織等。

※本資料由日盛投顧提供，其內容僅供參考，本公司恕不負任何法律責任，亦不作任何保證。

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