日盛盤後｜指數再創高 航運、LED吸睛

台股目前在5日線（14,541點）、10日線（14,402點）、月線（14,326點）之上，盤中一度跌破平盤，震盪收漲，最終以上漲44.83點，漲幅0.31%，收在14,732.53點，成交金額為2,589.95億元。三大法人合計買超54.05億元，外資買超49.72億元、投信買超3.89億元、自營商買超0.44億元。

由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

量能：價跌量增，背離走勢，後勢仍需漲時帶量，方對盤勢有利。

均線：支撐為10日線(約14,402點)附近，壓力為14,900點附近。

技術指標：KD向上，K值高於80，短線偏多，慎防技術性回檔。

櫃買指數跌幅0.08%，收在184.1點。支撐為約181點附近，壓力為188點附近，KD向上，K值高於50，短線偏多格局。

指數再次創新高，元旦佳節後，預計呈現偏多格局，關鍵在於月線趨勢揚升，因此不破月線支撐，且可將持股比重維持至六成以上，留意後續量能是否跟上，台股選股方向為半導體、被動元件、車用、內需、金融等族群。

觀盤重點：航運、LED、IC設計、車用等走強

航運：近期運價走揚，加上2021年產業供需結構有望調整，相關個股如2603長榮、2615萬海、2609陽明、2612中航等營運有望受惠。

LED：近期LED中低階照明、光耦合器等應用傳出有調漲機會，相關個股如2393億光、6168宏齊、4956光鋐、2340光磊等股價受題材激勵。

IC設計：驅動IC市況熱、IC設計產能需求穩定，相關個股如6533晶心科、3034聯詠、2454聯發科、8016矽創等後勢營運相對有利。

車用：車市有機會於2021年呈現回升，第四季又為傳統旺季，相關個股如2201裕隆、2351順德、4566時碩工業、9951皇田、3552同致等股價揚升。

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