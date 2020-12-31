日盛盤前｜台股再創收盤新高價

阿斯利康疫苗獲准在英國使用，疫苗利多消息推動週三 (30 日) 美股走揚，能源和材料領漲，道瓊繼週一後再刷下歷史新高；台積電ADR締新高助攻下，費半表現強勁漲逾6%；終場美股四大指數漲幅介於+0.13~+1.67%；蘋果-0.85%；AMD+1.84%；美光+2.44%；台積電ADR+3.16%；聯電ADR+4.21%。

美國創高後拉回，週三台股早以小高盤開出，在半導體、金融、台塑四寶、鋼鐵等族群齊力推升，終場加權指數收在70點，上漲1.49%，再創收盤新高價。三大法人合計+317.39億元；外資+267.22億元、投信-6.82億元、自營商+57.00億元。

由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

量能：價漲量縮，後續仍需維持價量配合為宜。

均線：指數沿5日線上漲，短、中、長期均線呈多頭排列，有利多頭上攻。

技術指標：12/25 KD出現黃金交叉，週三K、D開口持續擴大，未出現死亡交叉前偏多操作為宜。

櫃買指數開高震盪，半導體、生技族群領漲，收盤上漲02%。

觀盤重點：

近期指數沿5日線上漲，價量配合還算得宜，近期航運、造紙、記憶體、面板族群，成為短期資金追逐標的，但在高檔爆量之下，留意追高風險，後續選股方面，具成長性的權值股、半導體、鋼鐵、被動元件、金融、塑化、遊戲股均可留意。

中國大陸IC設計龍頭匯頂發出漲價通知，2021年元月起調漲部分觸控IC報價三成，是現階段漲勢最凶猛的半導體元件，這是繼驅動IC、電源管理IC、微控制器（MCU）之後，又一關鍵IC漲價。匯頂相關產品最大競爭對手敦泰（3545）昨（30）日表示，評估同步漲價，以反映市場供需。

國際IDM大廠傳出將自2021年1月1日起調漲微控制器（MCU）、金氧半場效電晶體（MOSFET）及二極體等報價，漲幅落在10％左右水準，交期也拉長至五個月以上，顯示整體晶圓製造產能供給遠小於需求。台廠交期比IDM廠短10周左右，因此訂單開始明顯轉向台廠，而MCU廠松翰（5471）、盛群（6202）及新唐（4919）、二極體廠強茂（2481），以及MOSFET廠大中（6435）及杰力（5299）等相關供應鏈預期將跟進上漲，搭上這波訂單移轉商機，報價更有望同步跟漲。

國際油價走高，加上乙烯、丙烯等石化品價格穩步墊高，塑化族群營運氣勢強勁，且可望延伸到明年首季，法人指出，台塑四寶、台聚（1304）、台達化(1309)、華夏(1305)等塑化族群成員，本季、下季營運獲利續旺，財報將「很耀眼」。

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