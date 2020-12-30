日盛盤後｜電金傳齊發力 加權指數再創新高

美國創高後拉回，周三台股早以小高盤開出，在半導體、金融、台塑四寶、鋼鐵等族群齊力推升，終場加權指數收在14687.70點，上漲1.49%，再創收盤新高價。

OTC指數開高震盪，半導體、生技族群領漲，收盤上漲1.02%。

加權技術面與籌碼面：

均線：周三台股收長紅K棒，短天期均線呈現多頭排列。

量能：成交量2,634.25億元，後續仍需維持價量勢為宜。

技術指標：日KD指標高檔向下，MACD柱狀體高點下滑。

法人籌碼：三大法人合計+317.39億元；外資+267.22億元、投信-6.82億元、自營商+57.00億元。

觀盤重點：電、金、船齊力發功

電子股 : 相關族群整理多日後，周三由半導體族群領先發動攻勢，晶圓代工雙雄緩步走高；記憶體的2344華邦電、2337旺宏早盤表現強勢；矽晶圓6488環球晶、5483中美晶、3532台勝科等尾盤收高；IC設計中，3169亞信、3228金麗科、6462神盾、3529力旺等轉強表態。此外，時序也進入寒假，市場資金提前布局4994傳奇、3083網龍、3293鈊象等。

金融股 : 2020年台股只剩最後兩個交易日，漲幅落後的金融股族群，30號在2881富邦金、2882國泰金、2888新光金等壽險金控帶隊，收盤金融保險指數上漲2.21%，是創高的主要功臣。

傳產股 : 多日強勢的航運類股持續出量震盪，2603長榮、2609陽明、2615萬海等拉出下影線，後續追蹤買盤是否退守；原物料中，鋼鐵龍頭2002中鋼量出續漲，2017官田鋼收盤上漲6%以上。紙類則個股表現。塑化族群資金移往大型的台塑四寶。

觀盤重點

隨指數創高，航運、造紙、記憶體、面板族群，成為短期資金追逐標的，然而台股要進入長假、避免單股重壓與追高風險，後續選股方面，具成長性的權值股、驅動IC、鋼鐵、車用、半導體設備可做追蹤。

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