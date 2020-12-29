日盛盤後｜類股輪動快速 指數高檔震盪

美國紓困案過關，推升周二台早盤再創14,547歷史新高點，但盤中資金持續移往傳產類股，電子族群壓抑指數上揚，終場加權指數收在14,472.05點，下跌0.08%。

OTC指數開高震盪，半導體族領漲，尾盤上漲0.38%，相對強勢。

加權技術面與籌碼面：

均線：周二台股收長上影黑K棒，短天期均線呈現多頭排列。

量能：成交量2,878.61億元，後續需維持價漲量增趨勢為宜。

技術指標：日KD指標低檔向上，MACD柱狀體零軸之下上揚。

法人籌碼：三大法人合計-54.52億元；外資-12.09億元、投信-8.22億元、自營商-34.21億元。

觀盤重點：資金在航運、鋼鐵、紙類等族群輪動快速

航運 : 全球貨櫃輪持續缺櫃，航運相關個股2603長榮、2615萬海、2609陽明、2612中航、2617台航等利多不斷，週二早盤再度吸引資金進入，股價快速衝高，但因短線漲多，加上成交量暴增，周二股價呈現大幅波動。

鋼鐵 : 國際廢鋼原料行情上揚，H型鋼產品價格上揚，周二2006東和鋼鐵股價穩定上漲，同族群2017官田鋼強勢漲停；2031新光鋼、2027大成鋼抗跌。

紙類/ 化工 : 今年以來全球性原物料價格飆漲，國內紙類報價喊漲，1907永豐餘、1904正隆、1909榮成開高走低。此外，1718中纖、1710東聯股價飄高。

矽晶圓 : 6488環球晶董座表示矽晶圓後續報價不看淡，周二收盤股價上漲6%，帶領6182合晶、5483中美晶逆勢抗跌。

觀盤重點

隨指數創高，航運、造紙、記憶體、面板族群，成為短期資金追逐標的，然而台股要進入長假、避免單股重壓與追高風險；後續選股方面，具成長性的權值股、驅動IC、鋼鐵、車用、半導體設備可做追蹤。

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