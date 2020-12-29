日盛盤前｜美股漲多跌少 台股創下歷史新高

美國總統川普正式簽署規模 9000 億美元的經濟刺激法案，除了避免政府運作停擺，也為經濟復甦挹注動能，周一美股漲多跌少，除了費半指數下跌22%之外，其餘三大指數皆收漲，上漲幅度介在0.68%~0.87%之間。

周一台股早盤開高後，漲勢穩步延續，再度創下歷史新高，最終加權指數上漲65點，收在14,483.07點，漲幅達1.06%，成交金額則為2518.04億元，籌碼方面，周一三大法人合計買超161.9億元：外資買超129.15億元、投信買超1.05億元、自營商買超31.71億元。

以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

量能：周一大盤呈現價漲量增格局，量能溫和增加，有利短線多方結構。 均線：指數周一持續位在所有均線之上，目前以10日線(約14,276點)作為波段支撐。 技術指標：目前KD指標呈黃金交叉，且開口擴大，短線上不排除有突破14,500整數大關的機會。

櫃買指數周一終場上漲66%，收在181.69點，目前處在所有均線之上，下檔以月線位置(約179.8點)為支撐，壓力為前波高點183.9點。

觀盤重點：

隨指數創高，害怕錯過行情的氣氛持續升溫，目前與「漲價」二字掛勾的航運、造紙、記憶體、面板族群，成為資金追逐標的，然而隨行情熱度升高，當沖、隔日沖比例可能增加，若追價強勢股必須留意資金控管、避免單股重壓，後續選股方面，具成長性的權值股、驅動IC、鋼鐵、車用、半導體設備可做追蹤。

蘋果推出Apple car的傳聞浮出，業界人士分析，電動車在市場的滲透率提升，將消耗更多MLCC的產能，對保護元件需求量激增，市場看好2327國巨、2492華新科、以及積極切入車用市場的保護元件廠2428興勤、6224聚鼎。雖然Apple在車用研發確實在進行，但營運模式、量產時間點，都須再觀察。

受到新冠疫情的影響，教育用筆記型電腦的需求旺盛，造成供給相當吃緊，先前友達董事長透露，ChromeBook面板供給缺口甚至高達五成，因全球疫情仍嚴峻，預期遠距教學在新的一學期將持續下去，預期有利2409友達、2352佳世達、3481群創。

日媒報導，任天堂遊戲機Switch因上游晶片供應不足，恐面臨減產命運，國內相關供應鏈中，2337旺宏主要供應Switch遊戲機記憶體，可能受到Switch減產事件波及，但旺宏同時也供應iPhone 12系列外掛NOR Flash晶片，在iPhone 12熱銷下，預期將有利支撐旺宏營運。

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