日盛盤後｜漲價概念股氣勢如虹 指數創新高

周一台股早盤開高後，漲勢穩步延續，再度創下歷史新高，最終加權指數上漲151.65點，收在14,483.07點，漲幅達1.06%，成交金額則為2518.04億元，籌碼方面，周一三大法人合計買超161.9億元：外資買超129.15億元、投信買超1.05億元、自營商買超31.71億元。

由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

量能：周一大盤呈現價漲量增格局，量能溫和增加，有利短線多方結構。

均線：指數周一持續位在所有均線之上，目前以10日線(約14,276點)作為波段支撐。

技術指標：目前KD指標呈黃金交叉，且開口擴大，短線上不排除有突破14,500整數大關的機會。

櫃買指數周一終場上漲0.66%，收在181.69點，目前處在所有均線之上，下檔以月線位置(約179.8點)為支撐，壓力為前波高點183.9點。

隨指數創高，害怕錯過行情的氣氛持續升溫，目前與「漲價」二字掛勾的航運、造紙、記憶體、面板族群，成為資金追逐標的，然而隨行情熱度升高，當沖、隔日沖比例可能增加，若追價強勢股必須留意資金控管、避免單股重壓，後續選股方面，具成長性的權值股、驅動IC、鋼鐵、車用、半導體設備可做追蹤。

觀盤重點：航運、造紙、記憶體、面板吸晴

航運／造紙漲價概念 : 農曆年前各家業者趕出貨，全球貨櫃輪持續缺櫃，航運相關個股2603長榮、2615萬海、2609陽明周一全數漲停，另外，因全球大缺櫃、推升國內外原物料價格，1907永豐餘為反映成本已發出漲價通知，周一攻上漲停，1909榮成、1904正隆亦同步上攻。

記憶體 : 近期產業利多消息頻傳，包括(1)明年利基型 DRAM 可能供應吃緊，(2)美光林口廠跳電事件利於DRAM 價格逐步走高，(3)NOR Flash 晶片供不應求情況加劇，明年價格仍會持續上揚。記憶體相關個股各擁題材，包括3006晶豪科、2408南亞科、2344華邦電、2337旺宏周一股價同步向上表態。

車用 : 目前全球車市已逐步走出谷底，先進駕駛輔助系統(ADAS)、電動車、Apple Car等領域發展持續受到關注，車用相關個股2201裕隆、8255朋程、5439高技，3605宏致、1536和大周一受資金青睞，股價齊揚。

驅動 IC : 晶圓代工產能吃緊，且客戶庫存偏低，加上手機需求逐步回溫，驅動IC呈現供不應求現象，目前以TDDI供給最為吃緊，其次為小尺寸DDI，若2021年代工廠產能仍吃緊，驅動IC價格將可能維持高檔，相關個股包括3034聯詠、8016矽創、3545敦泰。

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