日盛盤後｜高檔震盪 MOSFET、運輸發光

週五台股開高走低震盪，最高點14,400點逼近歷史高，但最低點14,296點守穩5日線（14,279點）、10日線（14,249點）、月線（14,186點）、季線（13,455點）、半年線（13,025點）及年線（12,032點），終場指數上漲51.14點，漲幅0.36%，收在14,331.42點，成交金額為2,140.19億元，小於5日均量（2,420億元）及20日均量（2,770億元）。三大法人合計買超69.56億元：外資買超52.74億元、投信買超3.88億元、自營商買超12.94億元。

由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

量能：回檔量縮或上漲成交量大於月均量方有利多頭氣勢延續。

均線：支撐為14,000點至14,100點，壓力為14,500點至14,600點。

技術指標：KD開口向上，9日K值（64）大50，短線偏多整理。

櫃買指數漲幅0.45%，收在180.49點，以櫃買指數的線型及指標角度而言，支撐為175點附近，壓力為185點左右，KD技術指標開口向上，9日K值（57）大於50，短線偏多整理。

我們認為台股近期走勢震盪整理，選股方向可留意12月預期營收靓、2021年展望佳、5G、半導體、金融、車用、綠能、運動風、運輸/原物料、內需、生技/防疫等。

觀盤重點：半導體、面板、LED、被動元件、運輸、原物料相對強勢

半導體：半導體全線缺貨，掀起漲價潮，晶圓代工2303聯電、5347世界先進產能滿載，帶動2404漢唐、6196帆宣、6187萬潤等將因先進製程而迎來商機。6488環球晶透過併購擠身晶圓片二哥，轉投資5483中美晶、小老弟3532台勝科、6182合晶也可望沾光。IC設計指標股包括2454聯發科、3034聯詠、3227原相、4968立積、2379瑞昱、6415矽力-KY、6138茂達、3443創意、3661世芯-KY、6435大中、5299杰力、8261富鼎、3317尼克森、6237驊訊等。2337旺宏、2344華邦電、2408南亞科可受惠於轉單效應，模組廠3260威剛也受益。IC封測價格第四季起調漲，3711日月光投控、8150南茂、6451訊芯-KY、2449京元電向前衝。

面板：面板供需好轉，2409友達、3481群創2021年獲利可望回升。

被動元件：第四季供需吃緊，2327國巨、 2492華新科、6173信昌電、2456奇力新、2428興勤、4760勤凱等將可受惠。

運輸：疫苗為航空帶來希望，2610華航、2618長榮航強勢；運價上揚，可留意貨櫃船隊2603長榮、2609陽明、2615萬海、散裝2612中航、2606裕民、2605新興、5608四維航、2601益航、2617台航、2637慧洋、出口相關2636台驊投控、5609中菲行、船舶裝卸2613中櫃等。

原物料：原物料價格上揚，相關個股可關注如鋼鐵2006東鋼、2015豐興、2031新光鋼、塑化1309台達化、1312國喬、1305華夏、1304台聚、1308亞聚、紡織1455集盛、1447力鵬、1459聯發、1444力麗、1457宜進、造紙1904正隆、1909榮成、橡膠6582申豐、2108南帝、銅2009第一銅等。

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