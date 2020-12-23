日盛盤後｜指數量縮橫盤震盪 太陽能、CCL、運輸吸睛

新增一宗本土新冠肺炎案例，周三台股早盤在平盤附近震盪，但11點過後，電子股逐漸回穩，帶動指數緩步上揚，收盤報14,223.09點，上漲45.63點，漲幅0.32%。

OTC指數開高震盪，收盤上漲0.95%，收179.45點。

加權技術面與籌碼面：

均線：周三台股收下影線紅K棒，暫時守穩月線之上。

量能：成交量2,207.55億元，後續仍需維持價漲量增趨勢為宜。

技術指標：日KD指標持續向下，MACD柱狀體零軸之下走低。

法人籌碼：三大法人合計-4.88億元；外資+6.84億元、投信-6.86億元、自營商-4.85億元。

觀盤重點：太陽能、CCL、運輸吸睛

太陽能：太陽能列入政府核心戰略產業，加上國內電信積極跨入，周三6443元晶、6477安集、3686達能、6244茂迪等盤中衝上漲停；用電大戶條款預計將在明年元旦實施，相關的1513中興電股價上漲慶祝。。

CCL：銅箔暨CCL大廠1303南亞反映原物料大漲，近期率先調漲銅箔加工費及CCL售價，國內相關業者積極跟進，市場預期將有利2383台光電、6213聯茂、6274台燿等CCL廠營運上修，亦帶動股價周三上揚。

運輸：歐美疫情趨烈、物資需求轉強，運價一路上揚，2609陽明、2615萬海、2612中航等，股價震盪走高。

口罩醫療：本土零確診破功，周三晨間口罩概念股價1325恆大、9919康那香、6504南六股價一度竄高，但尾盤收相對低。

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