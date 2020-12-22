日盛盤前｜台股利多頭氣勢延續 美四大指數高檔震盪

英國發現變種病毒引發封鎖潮，但美國有望通過新一輪刺激計畫。受到APPLE推進電動車計畫的消息影響，TESLA納入標普 500 指數首日重挫 6%。APPLE上漲24%。週一美股漲跌互見，漲跌幅介於-0.63至0.12％，美股四大指數短期高檔震盪。

由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

量能：回檔量縮或上漲成交量大於月均量方有利多頭氣勢延續。 均線：支撐為14,100點至14,200點，壓力為14,500點至14,600點。 技術指標：KD開口向上，9日K值大於50，短線偏多。

以櫃買指數的線型及指標角度而言，支撐為175點附近，壓力為183點左右，KD技術指標開口向下，9日K值小於50，短線整理。

觀盤重點：

觀察台股指數是否能守穩在5日線之上並挑戰高點，回檔是否量縮或上攻成交量大於20日均量，我們認為近期選股方向可留意12月預期營收靓、2021年展望佳、5G、半導體、金融、車用、綠能、運動風、運輸/原物料、內需等。

11月外銷訂單續寫連九紅，表現亮眼超乎預期！經濟部統計處21日公布11月外銷訂單統計，金額為8億美元，不但創下史上單月新高，年增率大增29.7％近三成，亦創2010年以來最大漲幅紀錄。統計處預估全年外銷訂單5,296至5,311億美元，可望刷新歷史紀錄。

榮耀自華為分割出來以後，傳出榮耀宣誓2021年將挑戰智慧手機出貨1億支的目標。法人圈傳出，若榮耀可重新恢復營運，高通跟聯發科（2454）的4G／5G手機晶片也將有望在2021年開始量產出貨，大啖榮耀4G／5G智慧手機訂單。

微機電（MEMS）麥克風廠鈺太（6679）今年業績確定創新高。法人估計，即使有年底盤點結帳因素，全年業績應當超過18億元；展望明年，營收有望持續成長三成，有機會達24億元之上，再度改寫新高，並首度挑戰賺一個股本。

國際鐵礦砂原料價格每公噸漲破160美元，創九年來新高，推升美國和日本廢鋼報價，每公噸大漲20～29美元，受原料成本高漲影響，鋼筋大廠2015豐興21日決定，全面大幅調漲本周廢鋼、鋼筋及型鋼產品價格，每公噸漲1,000～1,600元，創多年來單次最大漲幅，並帶動全台鋼筋跟著大漲，第四季相關業者營運可望衝上全年最高峰，且可能旺到明年第一季。

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