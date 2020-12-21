宏遠盤前|短線漲多調整期待元月行情

10月底至今美股指數及個股股價大漲，美股投資人以肺炎疫情嚴重，認為政 府撒幣救經濟有利股市表現，完全不顧肺炎疫情人數大增及越來越高的風險，恐怕是美股進入最後放煙火，投資人瘋狂且醉心於煙火燦爛的末升段行情。惟近期美國可能會通過紓困方案，就怕紓困案利多出盡，或紓困金額不如預期成為利空。尤其今年3月底全球股市大漲至今，美股做多的基金經理人績效大好，為確保績效及過聖誕節將使今年結帳賣壓提早出現；且因經濟數據不佳及紓困金不如預期，或因歐美可能的封城，近期美股四大指數及個股股價可能出現漲多拉回。台股以美股馬首是瞻，近兩個月來大盤大漲2千點，漲幅超越美股，許多個股股價更是大漲噴出，恐怕也是末升段現象。近期美股出現漲多回跌、外資期貨多單轉成空單，台股及個股股價漲多修正。但因資金行情、疫情使得在家上班上課等產品需求大好、上半年出貨不佳的各項產品也都集中在下半年出貨且好到明年第一季、工廠產能不足導致部分電子零組件及8吋晶圓代工缺貨及漲價、貨櫃航運缺櫃，投資人認為個股股價適度修正，或因12月中下旬績效拉抬及期望元月行情，預期12月中下旬到1月中或仍有機會表現。

今年台灣產業幾個異常好+資金行情

1.川普封殺華為，華為大量備貨，其他陸系手機廠也跟著大幅拉貨。2.WFH 對NB/PC/MB/平板/電視、網通、線上教學及運動器材等需求大增。3.美國對中芯管制，8吋晶圓代工可能轉單。4.歐美疫情嚴重開工率低，台灣代工單增加。 5.上半年沒出貨的車用電子及零組件、消費性電子產品及其他產品，集中在下半年到明年第一季出貨造成過度擁擠，工廠產能不足，產品缺貨及漲價。6.擔心疫情再起及封城，消費者提早購買及囤貨；歐美廠商庫存很低，搶補庫存。 7.缺貨之際的超額下單。美股大漲帶動全球股市上漲，台灣又因資金行情及匯集幾個異常好的情況，使得個股基本面強勢造就個股股價大漲，推升大盤指數從10月底往上大漲約2千點，最高來到14,427點，突破8月到10月台股大盤指數介於12,200~13,000點箱型整理格局。

台股六大股價位階及投資策略

近期個股股價漲太多及類股輪動過快，選股困難度大幅提高，但在月底作帳 及元月行情預期下，投資選股建議可以第三季財報好、搭配第四季及明年業績成長、本益比及股價基期低、近期股價修正一段後有要再往上漲第一段、第三段或 第五段行情者，比較安全及有利可圖，見附表六大股價位階及投資策略。

附表六大股價位階及投資策略



第一段的股票通常基本面不是很好，短線可在低點守株待兔，輪到該股票上 漲2~3成可逢高獲利了結，維持區間操作，類似股票可留意大立光、統一、遠東新。大立光股價在今年台股大漲中，不僅缺席沒漲，甚至還下跌；惟大立光股價從2017年底最高的6千多元跌到目前位置，似有開始築底情況，如以最近三個月來股價介於2,900~3,800元之間箱型整理，投資人可暫時先箱型區間操作。如果大立光未來基本面有大幅轉好，股價突破上緣則是不需要調節，甚至可以加碼；但大立光基本面若是轉壞或全球股市有出現大利空，也可能跌破箱型下緣再往下探底，搶錯就需停損。若因資金拉抬而非基本面獲利大幅轉好而在近期大漲第一段者，這種股票常常是人為操縱的小型股，股價漲太快及太多就不要亂追高，怕股價漲完就大跌， 投資人亂追高就可能愛在最高點附近，很久很久都不能解套。

第三段正在上漲者可留意台積電、日月光、國巨、華新科、下游電子組裝股、台泥、亞泥、鋼鐵、台塑集團等股票，目前鋼鐵股股價表現最強，因為股價基期相對較低，且因籌碼也較為乾淨。但是第三段正在上漲的股票，短線股價若是漲太快及太多則是不追高，等股價拉回再承接，因為怕追太高會買在第三段高點，然後因股價漲太多跟不上基本面，因而股價出現修正第四段修正，屆時投資人可能或因利空出現而賣出持股，變成追高殺低的情況，等投資人殺在第四段低點，再走第五段上漲格局。如果第三段大漲到超漲太多的話，也可能連第五段上漲格局直接走完，屆時投資人被套在高點的話，要等下一波段循環才能解套及獲利。

至於近期股價修正一段後，有要再往上漲第五段行情者，可留意貨櫃航運股、散裝航運、航空股。貨櫃航運獲利大幅飆升及成長爆發，是目前主角，長榮、陽明、萬海三檔輪流帶頭上漲，形成良好的輪動格局；至於航空、散裝航 運等產業及個股，近期消因息面轉好，股價也會上漲，但業績及獲利爆發不如貨櫃航運，只是配角。只是很多人覺得這波貨櫃航運股從低點漲到高點漲很多，不敢再追貨櫃航運股，因而在航空及散裝航運等產業及個股有利多消息時，追買航空及散裝航運等產業及個股，短線上相關個股也上漲快。目前整個 運輸類股在消息面大好且持續發酵，類股維持輪動上漲格局，部份資金從電子股轉移到運輸類股，造就整個類股或將會維持一段時間強勢格局。惟投資人必須了解的是，個股股價的表現將會奠基在今明兩年獲利表現的EPS，以及股價最後會有比價倫理；如果長榮今明兩年的獲利會超過裕民及萬海，即使短線裕民股價會因BDI報價上漲使得將來業績好轉及股價上漲，但裕民的股價可能漲不久，非得等到長榮股價超越裕民股價，裕民股價才會再漲；或是將來長榮的股價漲到跟裕民的股價差不多或超過，裕民的股價才會再漲。就如同前幾周，長榮航的股價漲到超過陽明股價，但是近兩週長榮航空股價就漲不動；等到上週陽明股價大漲超過長榮航的股價，長榮航才再往上漲。

處於第三段或第五段大漲噴出者需看勢而為，第五段大漲超過第三段漲幅的 以低價晶圓代工、三線及利基型半導體等為主體；但近期股價漲勢太快且超過基本面，股價出現漲多拉回。雖因資金行情仍有上漲或跌深也會出現反彈的可 能，但也需提防漲勢太快之後，股價隨時都可能結束；因此，除了搶短速度要快 之外，也要適度停利或停損。之前低價半導體股以聯電表現最強勢，帶領低價半導體股大漲，聯電股價可能正在走第五波。聯電股價因外資推薦大漲，第五段從29元漲到51.7元的上漲格局，漲幅已超過第三段從20元漲到34元的漲幅，股價漲到最高51.7元價位，已是可以交代了，近期股價漲多回檔修正。

如果聯電再上漲，可能推升台積電往上漲；反之，台積電再往上漲，也可能推升聯電往上漲，其他低價半導體股及封測股也可能跟進上漲。若聯電不再創新高甚至下跌，恐怕其他低價半導體及利基半導體不僅不敢漲，甚至也會下跌。近期以聯電帶領低價半導體股大漲的個股出現漲多修正，靜待股價修正完畢，再來逢低承接，以上一波股價高點附近甚至假突破做獲利調節，維持區間操作，因股價大漲已反應大部分利多，不再過度期望。

2021年第一季將為關鍵

但近期個股及台股數漲太多，也反應大部分利多，即使未來仍有元月行情可期，若近期個股股價適度回檔修正，較為有利可圖；若是個股再持續大漲的話，就怕一波走完，如此則不建議對元月行情期望太高。如果12月中下旬個股有適度回檔，則12月底到2021年1月中下旬，或因月底績效拉抬或是期望元月行情，因而使得12月底到1月中下旬或將有行情(除非有大利空 出現，全球股市大跌，另當別論)；不過台股及個股若是從12月底到1月中下旬又出現大漲，則是建議逢高獲利了結，見好就收，這是因為：

其一是個股股價都已大漲過，甚至超過基本面的超漲情況，尤其外資對個股漫天喊價，外資卻賣超推薦個股。

其二是川普封殺華為，華為大量備貨，其他陸系手機廠也跟著大幅拉貨，目前中國手機廠庫存有偏多情況，2021年第一季起恐有調庫存壓力，將降低訂貨需求。

其三是當PC/NB/MN/平板電腦/電視/網通/運動用品/防疫用品/耳溫槍&額溫槍/民生用品，該買及不想買的人都在今年到明年初提早購買，造成今年需求大增，但明年第一季以後需求恐大降。

其四是上半年少出貨的產品如汽車零組件及車用電子、消費性電子產品及其他民生用品等，過度集中在下半年到2021年第一季出貨，例如以汽車需求量從2019年的9千萬輛掉到2020年只剩7千萬輛，需求沒有增加，如何推升車用電子大量增加呢？只因今年上半年出貨少很多，遞延及過度集中到今年下半年~2021年第一季出貨，造成短線工廠產能不足，且因下游廠商在缺貨之際出現重複訂單及過度下單，造成榮景大好的假象，等到2021年第一季出貨結束，需求恐將大降。

其五是許多廠商在缺貨之際必然過度下單，尤其越上游的超額訂單越高，等消費旺季過後將會造成庫存大增，屆時將殺價清庫存及降低對上游相關零組件需求。

其六是1月中下旬川普下台可能將股市拉到最高點，再交給拜登，即使1月中下旬大盤及個股可能拉到最高點，但會面臨2月上旬封關過農曆年的賣壓。1月中下旬台股大盤及個股若是拉到最高點，建議獲利了結，等到2月上旬封關過農曆年前的賣壓結束且個股股價有較多的回檔，則可在2月初封關前酌量承接一些個股來抱股過年，等新年開紅盤往上漲再賣出。

但因2021年第一季以後相關公司業績可能出現不如預期及往下修正，大漲的個股可能會出現修正，拖累大盤較多的修正，因此2月開紅盤反彈或是上漲完畢之後， 就需要保守謹慎因應。預估2021 年大盤將介於12,000~15,500之間箱型整理，可能呈現V型的大盤指數，亦即 2021年第一季出現一個高點，然後漲多修正及調整，預估第二季大盤及個股落底，第三季開始回升，第四季再出現一個高點；抓對個股上漲節奏及大盤箱型整理區間，高出低進也可以賺錢。但未來大盤12,000點位置不能有效跌破，要是跌破的話將會很麻 煩，恐怕是全球發生甚麼大事件才會如此。

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