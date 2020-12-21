日盛盤前｜台股價跌量增 背離走勢

美國新刺繳方案，由於對聯準會(Fed)使用緊急貸款權力意見分歧，因此持續卡關，以及上週五適逢四巫日，交易量雖倍增，但美股四大指數全數收黑，跌幅介於07至0.48%，盤後時段，聯準會 (Fed) 允許大型銀行 2021 年第一季恢復庫藏股回購，但有其限制。指標股特斯拉漲逾5%。

台股目前在5日線(14,219點)、月線(14,073點)之上，盤中一度拉回平盤之上，隨即賣壓再現，最終以下跌97點，跌幅0.06%，收在14,249.96點，成交金額為2,486.09億元。三大法人合計賣超10.16億元：外資買超0.69億元、投信賣超1.01億元、自營商賣超9.84億元。

由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

量能：價跌量增，背離走勢，後勢仍需漲時帶量，方對盤勢有利。 均線：支撐為月線(約14,073點)附近，壓力為14,600點附近。 技術指標：KD向下，K值高於50，短線高檔震盪。

櫃買指數跌幅23%，收在179.32點，同步加權指數高檔震盪。支撐為約176.5點附近，壓力為184點附近，KD向下，K值低於50，短線整理格局。

觀盤重點：

指數高檔震盪，適逢聖誕佳節，量能恐於本週萎縮，若後勢再次跌破5、10日線則需降低持股比重至五成以下，波段支撐端看月線，不破月線則波段偏多思考，台股選股方向為半導體、被動元件、車用、內需、金融等族群。

疫情帶動全球筆電需求大好，繼今年出貨量創下2億台、年增率23％後，供應鏈大廠透露，筆電品牌紛紛大幅加碼明年出貨量目標，預估明年全球出貨量將高達8億台，年增率高達40%，相關個股如2353宏碁、2357華碩、2377微星、2376技嘉、2382廣達等有望受惠。

旭富製藥（4119）的生產基地桃園廠昨（20）日中午爆炸起火，延燒周邊五公司、災情晚間才部分獲控制。旭富公告，火災財損粗估8億元，鄰廠賠償金約3,000萬元，大部分生產線燒燬，估重建期間至少需六個月。

晶圓代工吃緊，引發金氧半場效電晶體（MOSFET）供需全面失衡，市場更傳出中國大陸MOSFET廠下半年以來三度調漲報價，且每次漲幅都在10～20％不等，讓2021年MOSFET報價成長，因此預計台廠如大中（6435）、杰力（5299）、尼克森（3317）及富鼎（8261）等MOSFET廠將搭上漲價潮。

車市需求全面回溫，一掃上半年因疫情籠罩的陰霾，車用整流二極體大廠朋程（8255）受惠客戶持續追單。市場預估，日系及德系車用客戶訂單動能不減，加上電動車市場持續發展，朋程2021第一季營運有機會力拚繳出淡季不淡的成績單。

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