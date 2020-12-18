日盛盤後｜指數高檔震盪 航運、風電吸睛

台股目前在5日線(14,219點)、月線(14,073點)之上，盤中一度拉回平盤之上，隨即賣壓再現，最終以下跌8.97點，跌幅0.06%，收在14,249.96點，成交金額為2,486.09億元。三大法人合計賣超10.16億元：外資買超0.69億元、投信賣超1.01億元、自營商賣超9.84億元。

由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

量能：價跌量增，背離走勢，後勢仍需漲時帶量，方對盤勢有利。

均線：支撐為月線(約14,073點)附近，壓力為14,600點附近。

技術指標： KD向下，K值高於50，短線高檔震盪。

櫃買指數跌幅0.23%，收在179.32點，同步加權指數高檔震盪。支撐為約176.5點附近，壓力為184點附近，KD向下，K值低於50，短線整理格局。

指數高檔震盪，適逢聖誕佳節，量能恐於本週萎縮，若後勢再次跌破5、10日線則需降低持股比重至五成以下，波段支撐端看月線，不破月線則波段偏多思考，台股選股方向為半導體、被動元件、車用、內需、金融等族群。

觀盤重點：航運、風電、工業電腦、MOSFET逆勢走強

航運：近期運價走揚，加上2021年產業供需結構有望調整，相關個股如2603長榮、2615萬海、2609陽明、2612中航等營運有望受惠。

風電：未來再生能源仍是全球發展方向，相關個股如9958世紀鋼、1513中興電、1519華城、3708上緯投控等股價近期大幅修正後，呈現跌深反彈。

工業電腦：2021年產業復甦仍可期待，挑戰成長雙位數的表現，相關個股如2395研華、6414樺漢等有利於未來營運表現。

MOSFET：目前市場缺貨，MOSFET產品漲價可期，相關個股如8261富鼎、6435大中、5299杰力、3317尼克森等股價揚升。

※本資料由日盛投顧提供，其內容僅供參考，本公司恕不負任何法律責任，亦不作任何保證。

🎯加入工商時報Telegram頻道 https://t.me/ctee_telegram

🎯微股力達人-工商時報加關注

📱精選新聞不漏接!