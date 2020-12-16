日盛盤後｜指數重回5日線 IC設計及造紙股吸睛

美股上漲，帶動亞股16日全面反彈，台股加權指數周三適逢台指期結算，在權值股晶圓雙雄及股王3008大立光強勢上漲表態，順勢拉高結算並站回5日線之上，惟成交量較前一交易日量縮，短線上有量價背離疑慮；OTC指數漲幅比集中市場大。盤面資金聚焦IC設計、造紙、航運、觀光內需相關個股，終場指數上漲235.94點，漲幅1.68%，收在14,304.46點，成交金額為2,511.70億元。三大法人合計買超272.11億元：外資買超293.42億元、投信買超3.11億元、自營商賣超24.42億元。

台股加權指數觀盤重點：

量能：價漲量縮，短線有量價背離的疑慮。

均線：重新站回5日線，支撐為月線（約14,019點）附近，壓力為前高（約14,427點）附近。

技術指標：日KD向下開口收斂，短線仍要提防再度回測。

櫃買指數上漲1.90%，收在180.29點。短線支撐為175點附近，壓力為183點附近。

台股選股方向可留意網通、遊戲、IC設計、航運、造紙、鋼鐵、紡織。

觀盤重點：類股及個股輪動，各類股全面上漲

造紙：旺季效應，加上大陸「禁廢令」，廢紙進口到今年底即將歸零，此舉有利台灣工業用紙廠，1909榮成第四季旺季成長動能看旺，周三股價再創今年新高，也帶動相關造紙股1905華紙盤中攻上漲停、1907永豐餘股價再創波段新高。

IC設計：隨著WiFi 6產品需求暢旺，助攻供應鏈營運暢旺，指標股的射頻IC廠4968立積攻上漲停，另外ESD晶片廠6411晶焱股價同樣攻上漲停至收盤；高速傳輸介面廠4966譜瑞-KY受惠蘋果訂單出貨，11月營收創歷史新高，股價盤中一度攻上漲停。

觀光：隨著疫苗陸續問世，各國內需逐漸恢復，觀光股更是苦盡甘來，餐飲龍頭2727王品11月營收創新高，股價經過2周整理後周三再度轉強，收盤站上所有均線之上，2723美食-KY帶量上漲超過8%，收盤創今年新高。

操作建議

美股上漲，台股周三適逢台指期結算，盤勢順勢反彈拉高結算，不過成交量萎縮，出現量價背離，短線上我們認為指數很大機會呈現高檔震盪，操作上建議選股不選市，由於行情輪動快速，切勿過度追高，選股佈局上可留意網通、遊戲、IC設計、航運、造紙、鋼鐵、紡織等。

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