日盛盤前｜台股K線連二黑走勢 美股四大指數漲幅收斂

隨著首批新冠疫苗即將展開施打，加上新一輪紓困方案即將公布，週一美股開高，但傳出紐約恐怕有二度封城疑慮，漲幅逐漸收斂，收盤四大指數漲幅介於-0.62%~+1.19%之間。其中，AMD、NVIDIA、INVEL、美光、高通上漲超過1%表現最為亮眼。台積電ADR下跌44 %、APPLE下跌0.51%。

周一台股以小低盤開出，因電子權值股延續上一周的弱勢，指數一度下殺至14,200點之下，但隨面板、運輸等族群轉強，跌幅略為收斂，最終收在05點，下跌0.36%。

OTC指數開高震盪，收盤上漲5%報180.28點，重回180點之上，也終止K線連二黑走勢。

加權技術面與籌碼面：

均線：周一台股平低盤開出，收小十字的黑K線，但仍暫守14200點之上。

量能：14日成交量為2,340.12億元呈現量縮壓回，後續仍須維持價量同步為宜。

技術指標：日KD指標高檔向下，MACD柱狀體下滑，技術面有轉弱之虞。

法人籌碼：三大法人合計-57.67億元；外資-37.80億元、投信+2.47億元、自營商-22.33億元。

面板：玻璃基板日商NEG停工，面板供需再度傳吃緊，報價漲勢有望延續至1Q21，面板雙虎2409友達、3481群創股價周一再度爆量上揚。

MOSFET：因晶圓代工吃緊，MOSFET明年看漲，8261富鼎、6435大中早盤快速漲停，6138茂達、5299杰力收高。

載板：TPCA（台灣電路板協會）發表兩岸第3Q20 PCB產業產銷持平，但預估4Q20稼動率仍處高水位，拉動周一8046南電、3037欣興、3189景碩股價收高。

鋼鐵：2002中鋼1月內銷盤價全面大漲，帶動周一股價攀上近期新高，2013中鋼構、2014中鴻尾盤上漲超過3%。小廠鋼廠2038海光、2028威致股價直攻漲停。

運輸：貨櫃缺貨，船商報價改為周報，2609陽明強攻漲停，帶動2603長榮、2615萬海爆量收高。臨近午盤2618長榮航、2610華航轉強。

觀盤重點：

短線可布局蘋果供應鏈、二線塑化、聖誕節與國曆新年相關受惠股。

產能滿載 台積變相漲價：晶圓代工產能全面吃緊，2330台積電先前雖宣布不跟進調漲報價，但是將取消12吋晶圓的接單折讓，等同於變相漲價，且一路從7奈米到55奈米的12吋晶圓代工價格皆然，將自2021年開始生效。

環球晶娶世創 外資再升目標價：6488環球晶宣布併購德國世創（Siltronic）後，股價先反映市占提高、產業前景轉佳利多，掀起慶祝行情，外資圈現積極推導併購案對環球晶股本與每股純益稀釋影響，花旗環球證券情境分析顯示，環球晶若順利完成併購，2022年每股純益可望超越40元大關。

緯創印度廠暴動 驚動蘋果派員調查：3231緯創位於印度的iPhone組裝工廠傳因合約工人不滿薪水未按時支付而暴動，廠房設備遭毀損，預估恐停工兩周，蘋果相當重視此事，正著手調查緯創這座工廠是否有違反供應商準則情事。

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