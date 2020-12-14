日盛盤後｜指數量縮壓回 面板、運輸抗跌

周一台股以小低盤開出，因電子權值股維持上周弱勢，指數一度下殺至14,200點之下，但隨面板、運輸等族群轉強，跌幅略為收斂，最終收在14211.05點，下跌0.36％。

OTC指數開高震盪，收盤上漲0.5%報180.28點，衝回180點之上，也終止連二黑。

加權技術面與籌碼面：

均線：周一台股平低盤開出，暫守14200點之上。

量能：14日成交量為2,340.12億元呈現量縮壓回，後續仍須維持價量同步為宜。

技術指標：日KD指標高檔向下，但MACD柱狀體下滑。

法人籌碼：三大法人合計-57.67億元；外資-37.80億元、投信+2.47億元、自營商-22.33億元。

觀盤重點

面板：玻璃基板日商NEG停工，面板供需再度傳吃緊，報價漲勢有望延續至1Q21，面板雙虎2409友達、3481群創股價周一再度爆量上揚。

MOSFET：因晶圓代工吃緊，MOSFET明年看漲，8261富鼎、6435大中早盤快速漲停，6138茂達、5299杰力收高。

載板：TPCA（台灣電路板協會）發表兩岸第3Q20PCB產業產銷持平，但預估4Q20稼動率仍處高水位，拉動周一8046南電、3037欣興、3189景碩股價收高。

鋼鐵：2002中鋼1月內銷盤價全面大漲，帶動周一股價攀上近期新高，2013中鋼構、2014中鴻尾盤上漲超過3%。小廠鋼廠2038海光、2028威致股價直攻漲停。

運輸：貨櫃缺貨，船商報價改為周報，2609陽明強攻漲停，帶動2603長榮、2615萬海爆量收高。臨近午盤2618長榮航、2610華航轉強。

操作建議

短線可布局有蘋果供應鏈、二線塑化、聖誕節與國曆新年相關受惠股。

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