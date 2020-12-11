日盛盤後｜指數橫盤震盪 被動元件、金融、鋼鐵吸睛

台股周五早盤在2881富邦金等大型金融股帶動，指數以小高盤跳空開出，但2330台積電、2303聯電、2409友達等權值電子走弱，盤中一度回測十日線；午盤過後2317鴻海、2492華新科轉強，帶領大盤回穩，終場收在14261.69點，上漲0.09%。

OTC指數開高走低，尾盤跌幅收斂，報179.39點；短線壓力為183.87的前波高，支撐在175.69點的月線位置。

台股加權指數觀盤重點：

均線：周五台股收長下影黑K棒，短天期均線呈現多頭排列。

量能：11日成交量3,203.08億元，後續仍以價量配合方式為宜。

技術指標：日KD指標高檔向下，MACD柱狀體高點下滑。

法人籌碼：三大法人合計-61.70億元；外資-20.33億元、投信+4.56億元、自營商-45.93億元。

觀盤重點：被動元件、金融、鋼鐵吸睛

DRAM：研調機構集邦科技發表DRAM 明年1Q看漲，2408南亞科、2337旺宏、2334華邦電等，早盤相對抗跌；特殊型記憶體5351鈺創，收盤上漲3.4%。

被動元件：雙雄2492華新科強攻LTCC元件及車規MLCC產品，法人持續買超，帶動2327國巨股價尾盤同步收漲，二線廠6284佳邦、6449鈺邦表現佳。

金融股：15家上市櫃金控股，獲利同期歷史新高紀錄，2881富邦金領攻，5876上海商銀、2882國泰金、2883開發金、2886兆豐金、2887台新金、2888新光金與2892第一金，類股漲幅整齊。

鋼鐵：南部鋼鐵廠傳出醞釀封盤，加上近期國際鐵礦砂價格持續攀高，鋼材價格同步上，早盤2028威致漲停，2014中鴻、2017官田鋼走高。此外，銅價走勢強勁，2009第一銅股價再度轉強。

操作建議

短線持續震盪走高、可留意原物料與具聖誕節相關受惠股。

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