日盛盤後｜指數跌破5日線 鋼鐵及被動元件逆勢走強

美股科技股出現近期較大的回檔，聯袂使得亞股普遍拉回整理，台股加權指數週四呈現跳空開低走低，指數收盤失守5日線，成交量較前一交易日量縮；OTC指數跌幅比集中市場大。盤面資金聚焦鋼鐵、被動元件及部分網通和IC設計相關個股，終場指數下跌140.65點，跌幅0.98%，收在14,249.49點，成交金額為3,068.21億元。三大法人合計賣超181.31億元：外資賣超143.43億元、投信買超11.48億元、自營商賣超49.36億元。

台股加權指數觀盤重點：

量能：價跌量縮，後續下跌須量縮才有利止跌。

均線：下檔支撐為14,000點附近，上檔壓力為14,400點附近。

技術指標：日KD高檔死亡交叉，短線仍要提防再度回檔。

櫃買指數下跌1.17%，收在180.53點。短線支撐為177點附近，壓力為184點附近。

台股選股方向可留意網通、矽晶圓、IC設計、PA、造紙、鋼鐵。

觀盤重點：類股輪動快速，選股不選市

鋼鐵：隨著國際鋼市景氣回溫，2002中鋼調漲第四季鋼價，周四股價再度創下本波新高，也帶動鋼鐵股族群吸引資金進駐，強勢股2014中鴻帶量攻上漲停，2031新光鋼不僅本業鋼市獲利回溫，加上轉投資風電事業也開始貢獻獲利，股價再創今年新高。

被動元件：被動元件受惠5G基地台、智慧型手機、居家遠端工作和學習用的電腦及筆電帶動需求，MLCC及晶片電阻供貨持續吃緊，呈現供不應求的現象，2492華新科目前產能利用率已達到95%的水準，周四不畏大盤重挫之際，股價逆勢走強，再創今年新高，也帶動龍頭廠2327國巨同步上漲，股價再創今年新高。

網通：龍頭股2345智邦11月營收月增 14%、年增 17.1%，是今年6月後，再度重返雙成長軌道，近期股價持續強勢，周四股價逆勢上漲也帶動其他網通股5388中磊股價逆勢收紅。

操作建議

台股周四因美股回檔連動呈現漲多拉回，收盤跌破5日線，外資期貨淨部位持續維持淨空單，這是自2015年8月以來再度轉為淨空單，短線上我們認為指數仍要提防回檔整理的壓力，操作上建議選股不選市，切勿過度追高，選股佈局上可留意網通、矽晶圓、IC設計、PA、造紙、鋼鐵等。

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