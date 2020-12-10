日盛盤前｜美股四大指數衝高後回落 台股呈現多頭排列

因美國國會財政紓困案持續卡關，加上川普法律戰進入白熱化存，致使周三美股四大指數衝高後回落，收盤跌幅介於-0.4%~2.9%。美國指標企業多數下跌，特斯拉、AMD、NAVIDIA、美光、亞馬遜、FB、INTEL、台積電ADR 跌幅皆超過1%。

台股周三晨間平盤開出，在2409友達、3481群創推、2327國巨、2492華新科推升下，指數一路緩步走高，盤中創下14427新高價，終場收在14,390.14點，上漲74點。

OTC指數同步走高，盤中創歷史高87點，收盤上漲0.79%。

加權技術面與籌碼面：

均線：9日台股收小紅K棒，短天期均線呈現多頭排列。 量能：周三成交量18億元，後續成交量仍須維持5日均量之上為宜。 技術指標：日KD指標黃金交叉向上，但KD值處於80之上高檔區。

法人籌碼：三大法人合計+24.13億元；外資-11.07億元、投信+30.07億元、自營商+5.12億元。

面板：12月報價有望續漲，面板雙虎2409友達、3481群創11月營收再傳佳績，股價再創波段新高；小面板6116彩晶稼動率衝高，10月單月獲利爆衝，收盤股價勁揚3%以上。

DRAM、半導體、被動元件：美光調高本季獲利預估，帶動台灣2408南亞科挑戰90元大關、模組3260威剛轉強。6770力積電上興櫃，股價大漲77%，但2330台積電、2303聯電，因ADR表現不佳，週三高檔震盪。

被動元件：2492華新科表示，預期未來被動元件供貨持續緊張，規劃明年設立高雄科學園區新廠，攻LTCC元件及車規MLCC產品，帶動3152景德、2327國巨股價出量上揚，被動族群成為盤面強勢指標。

LED：MinI LED螢幕開始面市，加上11月營收轉強，2448晶電與3698隆達攜手上攻。

矽晶圓：矽晶圓片吃緊，6488環球晶、5483中美晶、3532台勝科維持高檔震盪，漲勢擴延到3016嘉晶、3707漢磊。

航運：市場傳出，水運局已同意於明年1月起，將每大箱（40呎櫃）運價調升至1,000美元；歐洲及地中海航線，亦將於12月中，開徵1,000美元旺季附加費。消息激勵航運族群揚帆，2603長榮、2609陽明、2615萬海今持續上攻，成為台股周三上漲動能。

觀盤重點：

短線台股仍維多頭架構，但外資即將放長假，進出部位可能縮小，與OI出現多年未見的負部位，預判12月底持震盪走高機率大。短線可布局有新品發表的蘋果供應鏈(5G與高速傳輸)、聖誕節相關受惠股，另外在原物料方面可留意鋼鐵、塑化、航運。

封測廠11月營收狂飆：受惠於5G智慧型手機出貨強勁，加上新冠肺炎疫情帶動遠距商機及宅經濟發酵，以及車用晶片需求急速回升，半導體封測廠營運看旺，3711日月光投控公告11月集團合併營收65億元，6271同欣電11月合併營收11.17億元，2441超豐11月合併營收13.30億元，同步創下歷史新高。由於封測產能吃緊且價格調漲，業者看好明年第一季營運淡季不淡，訂單能見度已達第二季。

環球晶與Siltronic 正式簽訂商業合併協議：6488環球晶昨(9)日召開董事會，決議通過由100%持股的子公司GlobalWafers GmbH以每1股支付現金歐元125元，收購Siltronic流通在外股份；環球晶圓與Siltronic結合後的事業體將更能互補地為股東創造最大利益。併購後預計產生的效益為： 預計產生之綜效將為環球晶圓的股東及客戶創造正面價值；2. 強化產品組合；3. 進一步強化財務與營運能力及業務規模；4. 更廣泛的客戶群。環球晶表示，這次併購案預定2021年下半年完成，併購案完成後，仍將維持Siltronic AG現有業務並繼續經營，建議拉回再行偏多操作。

微星前11月業績史上最強：電競品牌廠2377微星受惠板卡、筆電等三大產品線業務齊揚，11月營收再刷新10月高點、月增逾四成衝上156.12億元創下歷史單月新紀錄，同時亦拉抬今年前11月累計營收年增逾兩成、達近1,340.48億元，一舉超越歷年來全年度營收數字，成長目標提前達陣。

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