日盛盤前｜美股四大指數衝高後回落 台股呈現多頭排列
因美國國會財政紓困案持續卡關，加上川普法律戰進入白熱化存，致使周三美股四大指數衝高後回落，收盤跌幅介於-0.4%~2.9%。美國指標企業多數下跌，特斯拉、AMD、NAVIDIA、美光、亞馬遜、FB、INTEL、台積電ADR 跌幅皆超過1%。
台股周三晨間平盤開出，在2409友達、3481群創推、2327國巨、2492華新科推升下，指數一路緩步走高，盤中創下14427新高價，終場收在14,390.14點，上漲74點。
OTC指數同步走高，盤中創歷史高87點，收盤上漲0.79%。
加權技術面與籌碼面：
- 均線：9日台股收小紅K棒，短天期均線呈現多頭排列。
- 量能：周三成交量18億元，後續成交量仍須維持5日均量之上為宜。
- 技術指標：日KD指標黃金交叉向上，但KD值處於80之上高檔區。
法人籌碼：三大法人合計+24.13億元；外資-11.07億元、投信+30.07億元、自營商+5.12億元。
面板：12月報價有望續漲，面板雙虎2409友達、3481群創11月營收再傳佳績，股價再創波段新高；小面板6116彩晶稼動率衝高，10月單月獲利爆衝，收盤股價勁揚3%以上。
DRAM、半導體、被動元件：美光調高本季獲利預估，帶動台灣2408南亞科挑戰90元大關、模組3260威剛轉強。6770力積電上興櫃，股價大漲77%，但2330台積電、2303聯電，因ADR表現不佳，週三高檔震盪。
被動元件：2492華新科表示，預期未來被動元件供貨持續緊張，規劃明年設立高雄科學園區新廠，攻LTCC元件及車規MLCC產品，帶動3152景德、2327國巨股價出量上揚，被動族群成為盤面強勢指標。
LED：MinI LED螢幕開始面市，加上11月營收轉強，2448晶電與3698隆達攜手上攻。
矽晶圓：矽晶圓片吃緊，6488環球晶、5483中美晶、3532台勝科維持高檔震盪，漲勢擴延到3016嘉晶、3707漢磊。
航運：市場傳出，水運局已同意於明年1月起，將每大箱（40呎櫃）運價調升至1,000美元；歐洲及地中海航線，亦將於12月中，開徵1,000美元旺季附加費。消息激勵航運族群揚帆，2603長榮、2609陽明、2615萬海今持續上攻，成為台股周三上漲動能。
觀盤重點：
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