日盛盤前｜美股斯達克指數表現優 台股價跌量縮

市場投資人仍寄望財政刺激計畫談判有所進展，加上歐洲央行ECB將擴大5000億歐元購債，美股收斂跌勢，終場美股四大指數呈現漲跌互見，漲跌幅介於-0.23%至+0.54%，其中那斯達克指數表現最強勢，台積電ADR下跌18%，聯電ADR下跌2.69%。

量價及技術面：

量能：價跌量縮，後續下跌須量縮才有利止跌。

均線：下檔支撐為14,000點附近，上檔壓力為14,400點附近。

技術指標：日KD高檔死亡交叉，短線仍要提防再度回檔。

櫃買指數下跌1.17%，收在180.53點。短線支撐為177點附近，壓力為184點附近。

觀盤重點：

台股周四因美股回檔連動呈現漲多拉回，收盤跌破5日線，外資期貨淨部位持續維持淨空單，這是自2015年8月以來再度轉為淨空單，短線上我們認為指數仍要提防回檔整理的壓力，操作上建議選股不選市，切勿過度追高，選股佈局上可留意網通、矽晶圓、IC設計、PA、造紙、鋼鐵等。

為因應國際廢鋼原料行情高漲，改寫逾兩年來新高，南部地區鋼筋廠報價已不敷成本，上市鋼筋大廠9日率先暫停銷售、全面封盤，新一波鋼筋價漲潮再起。受消息面激勵，鋼鐵族群10日股價發燙，2007燁興、2014中鴻、2028威致等6檔未滿20元「漲價銅板股」直奔漲停。

1444力麗集團強打聚酯纖維應用於電子材料上，陸續傳出好消息；1444力麗副總10日證實，1444力麗的環保聚酯原抽色紗線Ecoya，已打進AirPods Max供應鏈。由於各大品牌對環保、再回收原料的要求標準日高，1444力麗目標2021年底，電子、環保聚酯纖維的營占比將提高至一成以上。

海運缺櫃效應發酵，貨櫃三雄2603長榮、2609陽明、2615萬海11月營收均搶眼，2603長榮達9億元，年增22%；2609陽明站上152億元，年增29%，雙創次高紀錄；另以近洋線為主的2615萬海，約為87.5億元，年增率40.9%，則締新猷。

政府打炒房不手軟，繼中央銀行宣布祭出選擇性信用管制後，財政部長也於昨（10）日指出，因應行政院「健全房地產市場方案」，財政部將朝2大方向修正「房屋稅條例」，除了2年內研議提高地方囤房稅率上限外，最快明年上半年將修正調整房屋課稅門檻。

晶圓代工龍頭2330台積電昨（10）日公布11月合併營收為1,248.65億元，如市場預期攀上歷史次高，並且連續六個月站穩千億元之上，月增4.7%，年增15.7%。2330台積電累計10、11月合併營收已達財測目標67%，業界看好本季財測應可順利達陣，惟近期新台幣強勢，可能干擾獲利。

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