日盛盤後｜指數再創新高 被動元件、面板領攻

因美股持續創高，帶動周三亞股全面走強。台股晨間平盤開出，在2409友達、3481群創推升下，指數一路緩步走高，盤中創下14,427新高價，終場收在14,390.14點，上漲29.74點。

OTC指數同步走高，盤中創歷史高183.87點，尾盤上漲0.79%。

加權技術面與籌碼面：

均線：8日台股收小紅K棒，短天期均線呈現多頭排列。

量能：周三成交量3097.18億元，後續成交量仍須維持5日均量為宜。

技術指標：日KD指標黃金交叉向上，但KD值處於80之上高檔區。

法人籌碼：三大法人合計+24.13億元；外資-11.07億元、投信+30.07億元、自營商+5.12億元。

觀盤重點：被動元件、面板 領軍

面板：12月報價有望續漲，面板雙虎2409友達、3481群創股價再創波段新高；小面板6116彩晶稼動率衝高，10月單月獲利爆衝，股價表現佳。

DRAM、半導體、被動元件：美光調高本季獲利預估，帶動台灣2408南亞科挑戰90元大關、模組3260威剛轉強。6770力積電上興櫃，股價大漲77%，但2330台積電、2303聯電，因ADR表現不佳，週二高檔震盪。

被動元件：2492華新科表示，預期未來被動元件供貨持續緊張，規劃明年設立高雄科學園區新廠，攻LTCC元件及車規MLCC產品，帶動3152景德、2327國巨股價出量上揚。

LED：MinI LED螢幕開始面市，2448晶電與3698隆達攜手上攻。

矽晶圓：矽晶圓片吃緊，6488環球晶、5483中美晶、3532台勝科維持高檔震盪，漲勢擴延到3016嘉晶、3707漢磊。

航運：國際運費持續攀高，外資買盤重回航運股，2603長榮、2609陽明、2615萬海今持續上攻，成為台股周三上漲動能。

操作建議

短線台股仍維持震盪走高機率大，建議可布局二線塑化與具聖誕節相關受惠股。

※本資料由日盛投顧提供，其內容僅供參考，本公司恕不負任何法律責任，亦不作任何保證。

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