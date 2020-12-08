日盛盤前｜台股短線過熱 均線乖離大

美股醫療股受到輝瑞新冠疫苗開始於英國接種利多提振，不過財政刺激措施的不確定性讓漲幅受限，終場美股四大指數均呈現上漲，漲跌幅介於+0.29%至+0.50%，其中那斯達克指數漲幅最大，台積電ADR下跌7%，聯電ADR下跌3.1%。

量價及技術面：

量能：量縮上漲，短線有量價背離疑慮。

均線：下檔支撐為14,100點附近，上檔壓力為14,500點附近。

技術指標：日KD在80以上超買區，短線過熱且均線乖離大。

櫃買指數上漲0.88%，收在181.22點。短線支撐為177點附近，壓力為185點附近。

觀盤重點：

台股周二在亞股紛紛回檔之際獨自走強，指數再創新高，不過外資在期貨多單持續減碼，短線上我們認為在未跌破5日線前，指數仍有機會再走高，個股輪動速度會加劇，投資人在操作上切勿過度追高，選股佈局上可留意網通、矽晶圓、TWS、PA、造紙、鋼鐵等。

英國本周將領先全球施打新冠疫苗，美國最快亦將於11日上市，外界引頸期盼，激勵航運族群8日全面噴出。在貨櫃航運族群方面，缺櫃、缺人情況嚴重，法人估明年中前，市場運價將居高不下，貨櫃航運2603長榮，及散裝業者2605新興、2612中航股價連袂漲停，航運族群掀大浪。

2330台積電ADR周一收39美元，再創新高，總市值來到5,517億美元，超越波克夏，躍居全球第九大市值企業，逼近特斯拉的6,083億美元，外資昨（8）日持續在台股買超2330台積電，推升股價大漲10元、收524元，再寫新高價，市值也突破13.58兆元，同創新猷。2330台積電股價再度攻高，帶動3680家登、2404漢唐、6196帆宣、3131弘塑、3583辛耘等「台積電大聯盟」成員股價同步走揚，成為盤面焦點。

2454聯發科執行長昨（8）日首度透露，旗下最新5G旗艦晶片將於明年首季發表，希望趕在農曆新年前推出。業界認為，隨著高通日前搶先發布明年度5G旗艦晶片「驍龍888」，2454聯發科也將隨後趕上推新品，正式點燃手機晶片雙雄明年度第一波戰火。

2303聯電昨（8）日股價再度攻上18年來新高價，終場收50.9元，市值增至6,323億元，穩居台股市值第七大公司，但外資連續三個交易日站在賣方，加上公司昨天盤後公告11月營收意外月減逾3.6%、降至147.26億元，未如外界預期攻高，引起市場關注。

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