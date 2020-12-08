日盛盤後｜指數再創新高 資金聚焦晶圓代工及設備

美股道瓊指數回檔，四大漲數漲跌互見，亞股普遍拉回整理，台股加權指數周二在亞股市場中，唯一獨強，指數沿著5日線持續走高，但成交量較前一交易日量縮；OTC指數漲幅比集中市場大。盤面資金聚焦晶圓代工、設備、CIS、航運及部分IC設計相關個股，終場指數上漲103.8點，漲幅0.73%，收在14,360.40點，成交金額為2,813.88億元。三大法人合計買超58.55億元：外資買超42.46億元、投信買超25.03億元、自營商賣超8.95億元。

台股加權指數觀盤重點：

量能：量縮上漲，短線有量價背離疑慮。

均線：下檔支撐為14,100點附近，上檔壓力為14,500點附近。

技術指標：日KD在80以上超買區，短線過熱且均線乖離大。

櫃買指數上漲0.88%，收在181.22點。短線支撐為177點附近，壓力為185點附近。

台股選股方向可留意網通、矽晶圓、TWS、PA、造紙、鋼鐵。

觀盤重點：類股及個股輪動走強

晶圓代工：隨著5G智慧手機對電源管理晶片需求倍數增長，加上面板驅動IC與感測器等需求強勁，8吋晶圓代工產能吃緊，8吋晶圓代工漲價效應持續擴大，晶圓三雄股價輪流走強，繼2330台積電及2303聯電接連創高後，5347世界周二強攻漲停，股價再創新高。

設備：隨著2330台積電在南科興建3奈米先進製程晶圓廠，在竹科還有2奈米製程的新廠投資案，以及赴美設廠，對於相關設備供應鏈廠無疑是最大的耶誕節大禮，3131弘塑帶量攻上漲停股價再創新高，也帶動相關設備廠3680家登、6196帆宣、3583辛耘等股價均連袂上漲。

航運：全球貨櫃輪市況佳，國際航運報價持續飆漲，航運相關公司第三季起整體獲利大幅成長，龍頭股2603長榮股價周二攻上漲停，股價再創波段新高，2615萬海第三季獲利創近22季以來新高，周二股價長紅大漲。

操作建議

台股周二在亞股紛紛回檔之際獨自走強，指數再創新高，不過外資在期貨多單持續減碼，短線上我們認為在未跌破5日線前，指數仍有機會再走高，個股輪動速度會加劇，投資人在操作上切勿過度追高，選股佈局上可留意網通、矽晶圓、TWS、PA、造紙、鋼鐵等。

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