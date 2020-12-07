日盛盤前｜台股短線偏多 提防獲利了結賣壓

新冠疫情持續蔓延，消弭疫苗樂觀情緒，周一美股漲跌互見，漲跌幅介在-0.49%~+0.49%之間，其中，道瓊指數守穩 3 萬點大關，費半、那指皆創歷史新高，台積電 ADR上漲56%，亦創歷史新高。

周一台股指數早盤開高後，雖然盤中略見賣壓，但在鴻海集團股、2330台積電等晶圓代工股強勢帶領下，指數終場收漲16點，以14,256.60點作收，漲幅為0.88%，目前持續站穩在5日線(14,048點)之上，成交金額則為3336.90億元，籌碼方面，周一三大法人合計賣超84.48億元：外資賣超66.82億元、投信買超4.86億元、自營商賣超22.52億元。

以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

量能：周一大盤量能達3,300億，呈價漲量增格局，仍屬多方結構。 均線：指數周一持續守穩在所有均線之上，目前以5日線(14,048點)作為短線支撐。 技術指標：目前KD指標呈黃金交叉，但K、D值皆達80之上，短線偏多但仍須提防獲利了結賣壓。

櫃買指數周一終場下跌0.37%，收在179.64點，回測5日線(179.54點)，近日留意5日線能否站穩。

觀盤重點：

市場對2021年經濟復甦動能抱持期待，投資人情緒持續樂觀，近日隨11月份營收陸續公告，預期營收成長股可望在本周吸引資金目光，惟須留意到，周一櫃買指數並未收紅，目前類股輪動快速，短線上應避免過度追高，投資組合建議適度分散為宜，後續選股方面，可留意低基期權值、鴻海集團股、台積電概念股、蘋概、顯卡、運動風等。

因疫情蔓延，英國金融監理機關已要求銀行今、明年停發股利。金管會主委7日回應立委質詢時透露，已請銀行局、保險局研究金融業2021年股利分配是否要作管理，但因各國金融發展不同，金管會會考量，但不一定要跟英國一樣，研議結果可能在年底或明年初出爐。

臺灣證交所公布與富時羅素合編之台灣指數系列成分股調整，台灣50指數將新增3034聯詠，但本次3034聯詠亦從臺灣高股息指數當中剔除，因應0056規模龐大，高股息指數12/21-12/25連續五個交易日，採過渡期間權重進行調整，留意3034聯詠屆時將有0056權重調整之被動式賣壓。

中央銀行總裁楊金龍於7日無預警宣布房市針對性審慎措施，其中，公司法人、自然人與購地貸款等，均為十年前採取過的管制措施，但餘屋貸款為央行首次祭出管制，主要是為避免建商利用銀行資金囤房，但楊金龍強調，相關規定是規範「高風險貸款戶」，絕不會影響首購及換屋等絕大多數實質需求貸款戶。

遠距辦公、遠距教學已成為疫後新常態，帶動主板、顯卡出貨，2376技嘉11月營收衝上 94 億元，年增32%，輝達近期大幅提升 RTX 30 系列顯卡供給量，可望推升品牌業者 11、12 月業績續增溫。

2327國巨7日公布11月營收76.7億元，月增6.5%、年增117.9%；國巨表示，11月營收較上月增加主要是因歐美市場需求強勁、及中國廠區工作天數已回復正常所致，但因季節性因素預期12月營收略微下滑，然而受惠手機、車市回溫，第4季仍可望與第3季持平，淡季不淡。

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