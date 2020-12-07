日盛盤後｜晶圓代工領漲 指數續創新高

周一台股指數早盤開高後，雖然盤中略見賣壓，但在鴻海集團股、2330台積電等晶圓代工股強勢帶領下，指數終場收漲124.16點，以14,256.60點作收，漲幅為0.88%，目前持續站穩在5日線（14,048點）之上，成交金額則為3,336.90億元，籌碼方面，周一三大法人合計賣超84.48億元：外資賣超66.82億元、投信買超4.86億元、自營商賣超22.52億元。

由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

量能：周一大盤量能達3,300億，呈價漲量增格局，仍屬多方結構。

均線：指數周一持續守穩在所有均線之上，目前以5日線（14,048點）作為短線支撐。

技術指標：目前KD指標呈黃金交叉，但K、D值皆達80之上，短線偏多但仍須提防獲利了結賣壓。

櫃買指數周一終場下跌0.37%，收在179.64點，回測5日線(179.54點)，近日留意5日線能否站穩。

市場對2021年經濟復甦動能抱持期待，投資人情緒持續樂觀，近日隨 10月份營收陸續公告，預期營收成長股可望在本周吸引資金目光，惟須留意到，周一櫃買指數並未收紅，目前類股輪動快速，短線上應避免過度追高，投資組合建議適度分散為宜，後續選股方面，可留意低基期權值、鴻海集團股、台積電概念股、蘋概、顯卡、運動風等。

觀盤重點：鴻海集團股、晶圓代工領漲

鴻海集團股 : 2317鴻海在 iPhone 12新機拉貨帶動下，月營收達6813億元，月增 11.24%、年增 13.06%，創單月歷史新高，周一2317鴻海股價帶量上漲，相關鴻海集團股亦受資金關注，包括4961天鈺、3580友威科、5243乙盛-KY、3437榮創，以及挾帶蘋果題材的2354鴻準、6456GIS-KY、4958臻鼎-KY皆同步上漲。

NOR Flash : 外資法人預測在終端需求轉強、通路去化速度快於預期的背景下，明年第一季起NOR Flash報價漲幅高於預期，激勵2344華邦電、2377旺宏周一股價走強。

台積電概念股 : 2330台積電研發與擴產帶動資本支出金額成長，相關設備、廠務工程、材料供應商持續受惠，周一6532瑞耘、3374精材、3131弘塑、1773勝一、2404漢唐股價同步上漲。

顯卡 : 宅經濟需求有利顯卡、板卡出貨維持在高檔水準，2377微星雖然受到載板、電源IC等缺料影響，但預期需求將遞延至2021年上半年釋放，而2376技嘉在積極追料下，Q4業績可望持平Q3，另外，市場對2377微星、2376技嘉明年股息政策抱持正向看法。

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