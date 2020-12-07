日盛盤前｜台股短線偏多但提防拉回

美國 11 月新增非農就業報5 萬人，預期 44 萬人，隨著非農就業數據遠低於預期，市場預期將迫使國會更快速地推出新一輪紓困措施，美債殖利率攀升，上週五美股上漲，漲幅介於0.70至2.83％，美股四大指數短期高檔盤堅。APPLE下跌0.56%，TESLA上漲0.95%，台積電 ADR上漲4.25%。

由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

量能：回檔量縮或上漲成交量大於月均量方有利多頭氣勢延續。 均線：支撐為13,600點至13,700點，壓力為14,200點至14,300點。 技術指標：KD開口向上，9日K值位處超買區，短線偏多但提防拉回。

以櫃買指數的線型及指標角度而言，支撐為175點附近，壓力為185點左右，KD技術指標開口向上，9日K值位處超買區，短線偏多但提防拉回。

觀盤重點：

觀察台股指數是否能守穩在5日線之上並續創新高，回檔是否量縮或上攻成交量大於20日均量，我們認為近期選股方向為第三季財報優、11月營收靓、2021年展望佳、5G、半導體、金融、車用、綠能、運動風、運輸/原物料、內需、生技/防疫。

年終旺季買氣旺，美國黑色星期五及中國雙十一銷售理想，加上整體供應鏈庫存健康，推升12月面板價格續漲，WitsView預估，電視面板全尺寸仍有5～7美元的漲幅，IT面板平均也上漲1美元。第四季面板價格漲幅高達20％，法人預估面板雙虎本季毛利率將拉升到15％以上，單季獲利可望倍增。

由於5G晶片支援多頻段特性，測試製程複雜且測試時間較4G手機增加3～5倍，WiFi 6晶片測試時間同樣較上代WiFi 5拉長2～3倍，至於搭配的射頻元件、電源管理IC、功率放大器（PA）數量大增數倍，包括京元電（2449）、欣銓（3264）、台星科（3265）、矽格（6257）等測試廠訂單接不完，訂單能見度已看到明年第二季。

受惠5G手機滲透率拉升，以及WiFi應用日趨普及，射頻前端關鍵元件低溫共燒陶瓷（LTCC）目前供需缺口持續擴大。供應鏈透露，華新科（2492）交付經銷商LTCC產品最新報價調升三成，經銷商現貨市場更大漲五成，是目前漲幅相對大的電子關鍵零組件。

高通搶攻明年5G手機爆發商機火力全開，繼日前領先推出明年度5G旗艦晶片「驍龍888」，初期便獲得14家品牌客戶採用之後，業界傳出，高通明年中階、入門款5G晶片也呼之欲出，要以全系列產品搶市，尤其將主力鎖定大陸市場，同時以「相當有競爭力」的報價爭奪訂單，大搶聯發科（2454）地盤。

※本資料由日盛投顧提供，其內容僅供參考，本公司恕不負任何法律責任，亦不作任何保證。

🎯加入工商時報Telegram頻道 https://t.me/ctee_telegram

🎯微股力達人-工商時報加關注

📱精選新聞不漏接!