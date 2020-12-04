日盛盤後｜萬「四」不辭 雙D、原物料給力

DRAM及LCD雙D股助攻下，週五台股開高走高震盪，最高點14,149點再創歷史高，最低點14,010點守穩5日線（13,942點）、10日線（13,884點）、月線（13,658點）、季線（13,052點）、半年線（12,701點）及年線（11,892點），終場指數上漲155.35點，漲幅1.11%，收在14,132.44點，成交金額為2,886.50億元，小於5日均量（3,040億元）但大於20日均量（2,510億元）。三大法人合計買超127.40億元：外資買超146.83億元、投信賣超6.91億元、自營商賣超12.52億元。

由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

量能：回檔量縮或上漲成交量大於月均量方有利多頭氣勢延續。

均線：支撐為13,600點至13,700點，壓力為14,200點至14,300點。

技術指標：KD開口向上，9日K值（84）位處超買區，短線偏多但提防拉回。

櫃買指數漲幅0.28%，收在180.31點，以櫃買指數的線型及指標角度而言，支撐為175點附近，壓力為185點左右，KD技術指標開口向上，9日K值（92）位處超買區，短線偏多但提防拉回。

我們認為台股近期走勢偏多/震盪整理，台股選股方向可留意第三季財報優、11月營收靓、2021年展望佳、5G、半導體、金融、車用、綠能、運動風、運輸/原物料、內需、生技/防疫等。

觀盤重點： 半導體、5G、面板、車用、原物料、運輸為短線盤面主流

半導體：半導體幾乎全線缺貨，掀起漲價潮，晶圓代工2330台積電、2303聯電、5347世界先進產能滿載，帶動2404漢唐、6187萬潤等將因先進製程而迎來商機。6488環球晶透過併購擠身晶圓片二哥，轉投資5483中美晶、小老弟3532台勝科、6182合晶也可望沾光。IC設計指標股包括2454聯發科、3034聯詠、3227原相、4968立積、2379瑞昱、6415矽力-KY、6138茂達、3443創意、3661世芯-KY等。2337旺宏、2344華邦電、2408南亞科可受惠於轉單效應，模組廠3260威剛也受益。IC封測價格第四季起調漲，3711日月光投控、8150南茂、6451訊芯-KY、2449京元電向前衝。

5G：全球拚5G商轉，相關個股如光通訊的6426統新、4977眾達-KY、3025星通、6451訊芯-KY等，PA在5G時代用量將增加，3105穩懋、2455全新、8086宏捷科等營運回升，散熱6230超眾、3324雙鴻、3338泰碩、3017奇鋐、3653健策等也因5G而受惠，5G相關通訊元件6271同欣電、3152璟德2020年迎新商機。

面板：供需好轉，產業迎來成長週期，2409友達、3481群創、6116彩晶喜洋洋。

車用：Tesla上海廠2021年產能可望加倍擴產，國內供應鏈如3665貿聯-KY、1536和大、4551智伸科、6288聯嘉、8349恒燿、8183精星、2360致茂、2474可成、4938和碩、2357華碩等長線將相對受惠，車市回溫，零組件2231為升、6279胡連等可望受惠。

原物料：美元趨勢向下，原物料價格上揚，相關個股可關注如鋼鐵2006東鋼、2015豐興、2031新光鋼、塑化1309台達化、1312國喬、1305華夏、1304台聚、1308亞聚、造紙1904正隆、1909榮成、橡膠6582申豐、2108南帝、銅2009第一銅等。

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