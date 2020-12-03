日盛盤後｜指數創高拉回 矽晶圓、設備逆勢

台股目前在5日線（13,888點）、10日線（13,842點）、月線（13,600點）之上，盤中一度創下歷史新高，隨即拉回整理，最終以下跌12.05點，跌幅0.09%，收在13,977.09點，成交金額為2,689.90億元。三大法人合計賣超76.97億元，外資賣超64.77億元、投信買超0.05億元、自營商賣超12.26億元。

由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

量能：價跌量縮，後勢仍需漲時帶量，方對盤勢有利。

均線：支撐為10日線（約13,843點）附近，壓力為14,100點附近。

技術指標：KD向上，K值高於50，短線多頭格局。

櫃買指數跌幅0.11%，收在179.81點，仍在5日線之上。支撐為約175點附近，壓力為182點附近，KD高檔鈍化，K值高於80，沿五日線觀察，不宜跌破。

指數高檔震盪，若後勢跌破5、10日線則需降低持股比重至五成水準，波段支撐端看月線，不破月線則波段偏多，陸續將公告11月營收，營收不佳者可考慮換股操作，台股選股方向為半導體、被動元件、PCB、車用、內需等族群。

觀盤重點： IC製造、水泥、設備、工具機逆勢走強

IC製造：在6488環球晶併購德廠拉升全球市占後，族群個股輪動，相關個股如6182合晶、3707漢磊、5483中美晶等股價走揚。

水泥：中國市場力拼基建，且進入產業傳統旺季，水泥價格不排除調漲價格，相關個股如1101台泥、1102亞泥、1109信大等第四季營運可望衝高。

設備：國際半導體產業協會（SEMI）報告指出2020年第3季全球半導體製造設備出貨金額較去年同期成長30%，相關個股如3413京鼎、3583辛耘、6187萬潤等股價盤中創波段高。

工具機：工業自動化訂單能見度逐漸好轉，明年產業有望優於今年表現，相關個股如1590亞德客KY、2049上銀、4540全球傳動、1597直得等有望受惠。

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