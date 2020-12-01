日盛盤後｜數站回5日線 資金聚焦矽晶圓

美股前一日漲多回檔，但受惠特斯拉被標普500指數將一次性納入，12月21日開盤前生效的利多，美股電子期大漲，台股加權指數順勢連動反彈，指數收盤上漲再度重新站回5日線，成交量較前一交易日量縮；OTC指數漲幅比集中市場小。盤面資金聚焦矽晶圓、被動元件、記憶體、面板及台塑集團相關個股，終場指數上漲162.78點，漲幅1.19%，收在13,885.67點，成交金額為2,604.94億元。三大法人合計買超4.28億元：外資買超4.9億元、投信賣超6.04億元、自營商買超5.42億元。

由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

量能：量縮上漲，短線有量價背離疑慮。

均線：下檔支撐為13,600點附近，上檔壓力為14,000點附近。

技術指標：日KD向下開口收斂，提防短線再度回測。

櫃買指數上漲0.74%，收在177.93點。短線支撐為175點附近，壓力為180點附近。

台股選股方向可留意被動元件、矽晶圓、TWS、觀光、造紙、塑化、鋼鐵。

觀盤重點： 被動元件、矽晶圓、記憶體、面板強勢

矽晶圓：龍頭廠6488環球晶宣布併購德國同業世創(Siltronic）利多，連續2個交易日股價攻上漲停，帶動相關矽晶圓族群股價上漲，5483中美晶帶量上漲，股價再創今年新高，6182合晶股價同樣連袂上漲，股價再創本波新高。

記憶體：力積電董事長表示看好明年記憶體景氣，相關族群周二受到市場資金青睞，2408南亞科及2344華邦電股價均上漲超過6%，再創今年新高，記憶體模組廠3260威剛股價更是強勢帶量攻上漲停。

板：面板產業近期受惠大尺寸電視面板、中小尺寸車用及IT面板報價一路走揚，需求遠大於供給，相關族群股價展現強勢，面板雙虎3481群創及2409友達股價盤中攻上漲停，均創今年新高，6116彩晶上漲超過7%，股價同樣創下今年新高。

操作建議

台股周一因MSCI調降台股權重效應，導致出現帶量長黑，短線上我們認為行情很大機會進入高檔震盪，投資人在操作上切勿過度追高，仍必須留意外資後續進出動向。選股佈局上，建議採分散各類股佈局。選股方向可留意被動元件、矽晶圓、TWS、觀光、造紙、塑化、鋼鐵等。

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