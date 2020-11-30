日盛盤後｜MSCI季度調整 台股創歷史天量

在上週五Nasdaq、標普齊創歷史新高的激勵下，週一台股以上漲50.56點的13,917.65點開出後，最高來到13969.39點後，在權值股震盪走軟下，指數震盪走低，尾盤更在MSCI季度調整的影響下，最後一盤爆出1158.34億元的巨量，終場加權指數以下跌144.20點的13,772.89點作收，跌幅1.04%，成交量3,861.40億元。三大法人合計賣超327.28億元：外資賣超332.83億元、投信賣超11.4億元、自營商買超16.96億元。

由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

量能：價跌量增，短線恐進行整理。

均線： 5日線走平下彎，三日內若反彈站不回5日線，恐將持續整理。

技術指標： KD在11月27日出現死亡交叉後，週一K、D持續走低，留意黃金交叉的買訊何時出現。

櫃買指數上漲0.79%，收在176.62點，相對強勢，5日線跌破前偏多操作為宜，支撐約174.1點附近，壓力約在178.6點附近。

週一指數在獲利賣壓，加上MSCI 權重調整盤後生效，最後一盤爆出1158.34億元的巨量，不僅權重調降與被剔除的個股下跌，新加入的成分股也有不少走跌，短線籌碼恐將整理，而指數出現爆量中黑K棒，三日內若反彈站不回5日線，短撐恐將下探20日線支撐。

觀盤重點： 電矽晶圓、封測、玻陶、鋼鐵、業績成長股

矽晶圓：6488環球晶宣布以每股125歐元，公開收購Siltronic，預計收購案完成後，環球晶在全球矽晶圓市占率將達25%，逼近全球第2大矽晶圓廠日本勝高的28%，預期收購完成後，環球晶將邁入新一波成長，業績可望躍升，激勵6488環球晶開盤跳空漲停，5483中美晶隨後也拉上漲停，3532台勝科收盤也大漲6.96%。

封測股:美國商務部，將點名89家「與軍方有聯繫」的中企清單，其中包括封測大廠星科金朋，而星科金朋客戶包括蘋果、高通、超微等大廠，若確定名列清單，業界預期封測訂單將大舉轉單台灣封測廠，加上6271同欣電減資恢復交易飆上漲停激勵，封測股由6271同欣電、6548長科*漲停領軍，包括: 2351順德、8110華東等漲幅均超過5%。

玻陶股：1810和成以產品多元化及生產智能化，提升競爭力及毛利，前三季獲利大幅成長，而1802台玻在大陸市場產品結構調整下前三季已轉虧為盈，由1810和成漲停領軍，包括: 1802台玻、1806冠軍等漲幅均超過4.5%

鋼鐵股: 隨著鋼價止跌回穩，需求成長，帶動鋼鐵業者第三季本業轉強，加上今年受惠房地產火熱、台商回流建廠等，帶動鋼筋、型鋼需求，而鋼價漲聲不斷下，線材廠2017官田鋼也調漲12月多項產品價格，激勵今日鋼鐵股上漲，由2009第一銅、2028威致、2033佳大、2038海光等漲停領軍，包括2032新鋼、2022聚亨、2017官田鋼、2030彰源均有7%以上的漲幅。

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