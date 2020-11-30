日盛盤前｜台股價漲量縮 短線高檔震盪

新冠疫苗利多、歐美「黑色星期五」折扣季開跑，科技股強漲，收回工業和能源等價值股失地，標普、那指二大指數再刷歷史新高，美股四大指數漲幅介於13至1.20%，指標股蘋果上漲 0.48%、AMD上漲 0.55%、NVIDIA 上漲 0.20%、美光上漲 1.26%、台積電 ADR上漲 1.28%。

台股目前在5日線(13,827點)、10日線(13,749點)、月線(13,377點)之上，早盤平盤之下震盪，午盤過後翻紅，最終以上漲43點，漲幅0.15%，收在13,867.09點，成交金額為2,396.49億元。三大法人合計賣超15.12億元，外資賣超32.18億元、投信買超5.94億元、自營商買超11.12億元。

由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

量能：價漲量縮，處於背離走勢，後勢仍需量價得宜。 均線：支撐為10日線(約13,749點)附近，壓力為14,000-14100點附近。 技術指標：KD向下，K值高於80處於超買區，短線高檔震盪。

櫃買指數漲幅75%，收在175.24點，仍守在5日線之上。支撐為約170點附近，壓力為177.3點附近，KD向上，有望沿5日線走強。

觀盤重點：

指數在5日線附近震盪，惟前高13950點附近大量賣壓需突破，方能轉強，11/30MSCI調整，留意當日尾盤價量變化，建議持股比重五成附近，而波段支撐端看月線，月線不破仍是波段偏多。台股選股方向為半導體、被動元件、金融、車用、內需等族群。

美中貿易戰火延燒，全球IC通路龍頭艾睿（Arrow）旗下亞太集團（Arrow Asia PAC）遭美方列入軍事最終用戶（MEU）實體清單，未來供貨大陸客戶須獲得美方批准才能成行。市場預期3702大聯大、3036文曄有望受惠。

供給趨緊、需求活絡，加上國際原油創下八個月來新高，塑化報價近期上漲行情，其中，6505台塑化前11月獲利已順利翻正，第四季稅前盈餘有機會再賺進百億元；1301台塑、1303南亞、1326台化挾價量齊揚利多，第四季本業獲利更有望出現翻倍季成長。

電動車大廠特斯拉（Tesla）將納入標普500指數，以特斯拉今年交車50萬輛估計，今年光特斯拉一家電動車大廠，就消耗至少60億顆MLCC，隨著特斯拉推高車電供應鏈的本益比，MLCC龍頭村田股價因此直奔歷史新高，台灣車電被動元件供應鏈國巨（2327）、興勤（2428）、聚鼎（6224）有望受惠。

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