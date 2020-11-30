宏遠盤前|高價股不勝寒 低價股有藍天

台股大漲創新高，選股難度提高

美國總統底定，民主黨無法贏得多數席位，拜登對大型企業監管及加稅的機 會降低、市場預期美中貿易衝突減緩，科技股大漲；輝瑞與BioNTech、及Moderna公布新冠病毒疫苗有效，疫情受害股、塑化、金融等傳產股大漲，推升道瓊及標普指數大漲。11月至今，美股四大指數大漲且創新高，部分個股漲幅更大，似有最後噴出放煙火的可能。美股大漲激勵及外資認錯回補，台股大盤創新高；若美股續強再往上漲，台股將可挑戰14,000點以上。近期台股因外資認錯回補電子權值股如台積電帶領半導體股、產業龍頭股如水泥、鋼鐵、塑化、航運及業績股上漲，墊高大盤指數。但11月指數大漲1,300多點，許多個股都大漲過了，選股難度大幅提高，近期投資選股仍然建議先以第三季財報好、搭配第四季及明年業績成長、本益比及股價基期低、股價修正一段者較安全，尤其中低價且本益比低的股票，優於大漲過的高股價及高本益比個股。中規中矩的股票可留意台積電、聯電、 瑞昱、華邦、旺宏、矽創、技嘉、微星、國巨、台光電、華通、貿聯-KY、友達、群創、瑞儀、GIS-KY、大立光、台泥、亞泥、長榮、陽明、萬海等公司，金融股及股價基期低者也可能補漲。

低價傳產股輪動

目前市場資金充沛推升台股大盤接近萬四，但短期間或因近關情怯，或因許 多個股股價已經大漲過，尤其是高價股及本益比過度偏高者，甚至股價大漲的投機股，在市場投資人戒慎恐懼，因而使得股價沉寂很久的中低價個股近期表現相 當強勢，頗有取代高股價及高本益比個股，成為近期台股輪動的主角。這是因為許多公司股價沉寂很久一段時間之後，公司派也想趁近期業績及獲利不錯來拉抬股價，預期這樣情況可能還會持續一陣子。尤其第四季是傳產股的出貨旺季，加上貨櫃航運需求大好及不斷漲價，各行各業漲價聲不斷，推升商品原物料漲價，因而使得貨櫃航運、散裝航運、水泥、鋼鐵、金屬原物料、塑化價格上漲，近期許多中低價的傳產股表現強勢，不輸電子股。許多獲利沒有很好的公司股價大漲後，在11月指數大漲1,300點之際，近期股價也沒有表現，最明顯的就是太陽能類股，因為股價從8月中大漲到目前價位實在不便宜，一旦投資人有更好的低價股可以選擇時，當然不會再去碰這樣的類股。至於沒有賺錢的公司股價大漲到很高位置，因個股本身也不具有投資價值，難以吸引正規的投資人來投資，這樣的個股股價泡沫一旦破滅，未來股價也會出現大幅修正常。

另外，英特爾執行長Bob Swan於上週在英特爾官方網站上刊登了一封公開信，指出 美國在高科技產業的各方面投資都明顯不足，在半導體製造方面，不該讓亞洲業 者獨吞絕大部分的晶圓代工業務，目前超過八成以上的產能都在亞洲，美國僅佔全球產能的12％，這對美國而言等同於國家安全上的極大風險；尤其是美國軍隊的高科技武器建設，如果過度依賴國外資源，恐怕國家安全會產生極大的漏洞。言下之意，以台積電為首的亞洲晶圓代工業者，都成了威脅美國國安的重大重要因素。Bob Swan的這番談話，讓前不久傳出，英特爾將把產能外包給台積電的傳言，變得更加撲朔迷離。根據英特爾的說法，2021年初才會決定是否要將產能外包，即使台積電與Intel有在計畫合作，但是未來美國政策會如何變動，都會成為變數，這也將會影響台積電業績及股價的表現。

股市創新高，樂觀帶點謹慎

大盤大漲至今，雖因下半年台灣各產業有急單效應使得上市櫃公司第三季業績不錯，第四季業績呈現淡季不淡，中小型電子股及外銷股股價大漲。但第三季起台幣對美元大幅升值造成許多外銷公司匯兌損失、電子股股價大漲後本益比過高、10月電子股營收月成長率大多往下降且表現不如預期，電子股業績高峰已過，明年第一季又為淡季；但因個股股價已大漲到非常高的位置且投機氣盛，不能再過度樂觀作夢行情。以下幾點負面因素或可能在今年12月到明年第一季發生，或將會對從3月底以來漲幅過多的全球股市影響，這是近期全球股市大漲後，樂觀中必須帶點謹慎的原因。其一是即使近期疫苗突破性發展，但因試驗樣本數低，市場仍會有疑慮，且要大量生產疫苗也需要一段時間，可能緩不濟急；但近期全球感染肺炎疫情人數持續大幅增加，全球股市卻大創新高，如美國確診人數超過1,200萬人，美股卻創新高，已是非常地不合理。若歐美國家又開始封城，預期將不利於目前已大漲到比2月初更高位置的全球股市，屆時需提防觸發市場投資人相繼賣股造成全球股市大跌可能性。其二是當高科技股大漲後再換傳產股及落後補漲股大漲，若所有的股票都輪漲過且大漲過，幾乎沒有便宜貨可以投資時，那麼不僅買盤會停滯，甚至賣盤就會開始出現。一旦因意外性利空出現，或因個股業績不如預期，都將會使得股市大盤 及股價在大漲後出現較多的修正幅度，例如個股股價下跌 10%~15%，因此要留 意短線追高風險。其三是即使美國在近期可能會通過紓困方案，就怕這也是最後一次的紓困案，或是紓困金額不如預期，投資人可能以利多出盡或利多不如預期而大賣股票，結果造成股市大盤及個股多殺多。其四是今年3月底全球股市大漲至今，尤其像費半指數及那斯達克指數已比2月最高點大漲3成，許多個股股價則是大漲數倍，做多的基金經理人績效大好，為了確保績效及安心放假過聖誕節，預期可能會提早賣出結帳，使得今年結帳賣壓可能提早在12月上旬出現，不會拖到12月中下旬才來賣股票。其五是也需要擔心的是，今年新冠疫情使得在家上班上課以及近期擔心封城的可能性，因而對PC/NB/MB/平板電腦/電視/網通/個人運動用品/自行車/耳溫槍及額溫槍/民生用品等產品的大量需求，通路廠商恐有過度需下單及囤積的可能，一旦今年底旺季需求結束到2021 年第一季上課開學後，該買及不該買(不想買)的人都買了，恐將造成需求大幅下降。

※本資料由宏遠投顧提供，其內容僅供參考，本公司恕不負任何法律責任，亦不作任何保證。

🎯工商時報IG新登場！搶先 [樂·讀] https://www.instagram.com/ctee.ig/

🎯加入工商時報Telegram頻道 https://t.me/ctee_telegram

🎯微股力達人-工商時報加關注

📱精選新聞不漏接!